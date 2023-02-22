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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина собрала 45 стран на спецсессию ООН перед годовщиной полномасштабной войны РФ против Украины

Зеленская выступила на открытии спецсессии ООН
Зеленская выступила на открытии спецсессии ООН
Фото: mfa.gov.ua

22 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке по случаю годовщины начала полномасштабной войны прошла специальная сессия "Грубые нарушения прав человека в результате агрессии против Украины", трансляция велась на сайте ООН.

Это специальное мероприятие организовала Украина, сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины. В нем приняли участие 45 стран, на открытии по видеосвязи выступила первая леди Украины Елена Зеленская – она обратилась к присутствующим с речью о нарушении Россией прав человека в ходе войны против Украины. 

К присутствующим лично обратился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

"Это мероприятие должно пробудить международное сообщество. Это призыв Украины к совместной работе ради спасения жизней людей, защиты их прав и свобод", – заявил он. 

Кулеба рассказал участникам мероприятия о российских преступлениях, среди которых – депортация, сексуальное насилие, убийства гражданских, казни и пытки, удары по критической инфраструктуре Украины. 

Он напомнил, что война длится с 2014 года и призвал к созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии России. 

"Ненаказанное зло растет. Причина российских преступлений в течение этих девяти лет сводится к одному слову: безнаказанность. Россия почувствовала, что ей все сойдет с рук. Поэтому лекарство против российских преступлений тоже сводится к одному слову: справедливость", – подчеркнул он. 

Контекст:

22 февраля возобновляет работу 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, созванная в связи с полномасштабной войной России против Украины. Ожидается, что 23 февраля поздно вечером состоится голосование по резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". В резолюции подчеркивается необходимость мира, обеспечивающего суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Годовщина начала полномасштабной войны РФ против Украины – 24 февраля. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, оккупация, депортация, Дмитрий Кулеба, преступление, трибунал, сексуальное насилие, инфраструктура, Елена Зеленская
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