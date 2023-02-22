Украина собрала 45 стран на спецсессию ООН перед годовщиной полномасштабной войны РФ против Украины

Это специальное мероприятие организовала Украина, сообщает сайт Министерства иностранных дел Украины. В нем приняли участие 45 стран, на открытии по видеосвязи выступила первая леди Украины Елена Зеленская – она обратилась к присутствующим с речью о нарушении Россией прав человека в ходе войны против Украины.

К присутствующим лично обратился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Это мероприятие должно пробудить международное сообщество. Это призыв Украины к совместной работе ради спасения жизней людей, защиты их прав и свобод", – заявил он.

We gathered 45 states for a high-level UN event on human rights violations during Russian aggression. One more step toward Special tribunal for the crime of aggression against Ukraine. I also urged the world to join forces to return Ukrainian children forcibly deported by Russia. pic.twitter.com/lxYVBeANcc — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 22, 2023

Кулеба рассказал участникам мероприятия о российских преступлениях, среди которых – депортация, сексуальное насилие, убийства гражданских, казни и пытки, удары по критической инфраструктуре Украины.

Он напомнил, что война длится с 2014 года и призвал к созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии России.

"Ненаказанное зло растет. Причина российских преступлений в течение этих девяти лет сводится к одному слову: безнаказанность. Россия почувствовала, что ей все сойдет с рук. Поэтому лекарство против российских преступлений тоже сводится к одному слову: справедливость", – подчеркнул он.