Зеленский в разговоре с президентом Хурэлсухом отметил важность развития отношений между Украиной и Монголией

Зеленский (на фото) сообщил, что принял соболезнования Хурэлсуха по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский рассказал в Facebook.

"Принял соболезнования коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину, – написал глава государства. – Отметили важность развития двусторонних отношений".

В заявлении Офиса президента Монголии говорится, что Зеленский в беседе с Хурэлсухом поздравил народ этой страны с Новым годом, а также поблагодарил Монголию за гуманитарную помощь Украине, пишет издание Gogo.

Указывается, что президент Монголии выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать дипломатическую деятельность и "решить проблему путем диалога и мира".

Стороны подтвердили желание продолжать сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций, сказано в заявлении.