Зеленский в разговоре с президентом Хурэлсухом отметил важность развития отношений между Украиной и Монголией

Об этом Зеленский рассказал в Facebook.
"Принял соболезнования коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину, – написал глава государства. – Отметили важность развития двусторонних отношений".
В заявлении Офиса президента Монголии говорится, что Зеленский в беседе с Хурэлсухом поздравил народ этой страны с Новым годом, а также поблагодарил Монголию за гуманитарную помощь Украине, пишет издание Gogo.
Указывается, что президент Монголии выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать дипломатическую деятельность и "решить проблему путем диалога и мира".
Стороны подтвердили желание продолжать сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций, сказано в заявлении.
10 июля 2022 года Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.
В октябре глава МИД Дмитрий Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне в Африку.
В ноябре Украина впервые в истории приняла участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Украину в Камбодже представлял Кулеба.
Кулеба заявил 11 ноября в эфире национального телемарафона, что разработанная МИД Азиатская стратегия является частью курса на открытие новых горизонтов для Украины и уже приносит конкретные результаты, а также увеличивает международную поддержку Украины на фоне агрессии России, его цитирует пресс-центр МИД.