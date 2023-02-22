ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский в разговоре с президентом Хурэлсухом отметил важность развития отношений между Украиной и Монголией

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский (на фото) сообщил, что принял соболезнования Хурэлсуха по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину
Зеленский (на фото) сообщил, что принял соболезнования Хурэлсуха по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 21 февраля провел телефонный разговор с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом.

Об этом Зеленский рассказал в Facebook.

"Принял соболезнования коллеги по поводу жертв полномасштабного российского вторжения в Украину, – написал глава государства. – Отметили важность развития двусторонних отношений".

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid0hNMLHN6mFV3usqFTQu4kXciJzuidKvNM6qSCqiZpX5dMF9ua98hnnV6fBcDBNkBXl

В заявлении Офиса президента Монголии говорится, что Зеленский в беседе с Хурэлсухом поздравил народ этой страны с Новым годом, а также поблагодарил Монголию за гуманитарную помощь Украине, пишет издание Gogo.

Указывается, что президент Монголии выразил обеспокоенность ситуацией в Украине, подчеркнул, что международное сообщество должно активизировать дипломатическую деятельность и "решить проблему путем диалога и мира".

Стороны подтвердили желание продолжать сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций, сказано в заявлении.

Контекст:

10 июля 2022 года Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

В октябре глава МИД Дмитрий Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне в Африку.

В ноябре Украина впервые в истории приняла участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Украину в Камбодже представлял Кулеба.

Кулеба заявил 11 ноября в эфире национального телемарафона, что разработанная МИД Азиатская стратегия является частью курса на открытие новых горизонтов для Украины и уже приносит конкретные результаты, а также увеличивает международную поддержку Украины на фоне агрессии России, его цитирует пресс-центр МИД.

Теги: Россия, Украина, ООН, переговоры, агрессия, жертвы, Владимир Зеленский, Монголия, война России против Украины, президент, Ухнаагийн Хурэлсух, сотрудничество
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Каменских в Варшаве спела "Это моя ночь" на украинском языке. Видео
Галина ГРИШИНА
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Парамедик Пташка подписала картину со своим изображением для благотворительного аукциона в поддержку семей защитников "Азовстали"
Галина ГРИШИНА
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери
Галина ГРИШИНА
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Бекхэм рассмешил жену, жонглируя перед ней блинами. Супруга футболиста редко улыбается перед камерой. Видео
Галина ГРИШИНА
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена"
Галина ГРИШИНА
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Стало известно, почему жена принца Уильяма шлепнула его по ягодицам на красной дорожке премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Галина ГРИШИНА
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (26662)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (7727)
3
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (6295)
4
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (4915)
5
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (3756)
6
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (3038)
7
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе (2416)
8
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами" (2378)
 
 
 
 