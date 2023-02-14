Зеленский: Для Украины чрезвычайно важно иметь содержательные отношения со всем регионом Юго-Восточной Азии

Об этом Зеленский сообщил 13 февраля в вечернем видеообращении, опубликованном Facebook Офиса президента Украины.

13 февраля состоялся первый в истории телефонный разговор глав двух государств – Украины и Филиппин.

В ходе беседы Зеленский поблагодарил Маркоса за поддержку Украины в международных организациях.

"Это чрезвычайно важно для Украины иметь содержательные отношения со всем регионом Юго-Восточной Азии и с каждым государством этого региона. Мы продолжим соответственное движение, – отметил Зеленский. – Украинская дипломатия имеет четкую задачу – выйти во все регионы мира, где наша позиция пока недостаточно представлена, сделать Украину и украинские интересы понятными всем тем государствам и народам, с которыми мы пока не имеем стабильных связей. Это касается как азиатских направлений, так и Африки и Латинской Америки".

Контекст:

10 июля 2022 года Зеленский заявил, что украинская дипломатия будет делать все возможное, чтобы о преступлениях российских оккупантов в Украине узнали во всех регионах мира. "Сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Азии, и в Африке слышали правду о российском терроре на нашей земле", – сказал он.

В октябре глава МИД Дмитрий Кулеба впервые в истории украинской дипломатии отправился в турне в Африку.

В ноябре Украина впервые в истории приняла участие в саммите АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии. – "ГОРДОН"). Украину в Камбодже представлял Кулеба.

Кулеба заявил 11 ноября в эфире национального телемарафона, что разработанная МИД Азиатская стратегия является частью курса на открытие новых горизонтов для Украины и уже приносит конкретные результаты, а также увеличивает международную поддержку Украины на фоне агрессии России, его цитирует пресс-центр МИД.