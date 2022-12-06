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В Монголии прошли массовые акции протеста. Протестующие штурмовали Дворец правительства

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Протесты в Монголии продолжались с 3-го по 5 декабря
Протесты в Монголии продолжались с 3-го по 5 декабря
Фото: Anand Tumurtogoo (@Anand@journa.host) / Twitter

В Монголии 5 декабря протестующие пытались ворваться во Дворец правительства в Улан-Баторе. Они требовали расследовать коррупцию и отправить правительство в отставку. Об этом сообщили издание правящей партии Монголии "Монголын унэн" и "Радио Свобода".

Протесты начались в субботу, 3 декабря, из-за вскрывшихся фактов хищения угля на сумму $12,9 млрд. Уголь предназначался для поставок в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы с требованиями расследовать кражу природных ресурсов и бюджетных денег, обнародовать имена причастных и отправить правительство в отставку.

4 декабря в третьем по численности монгольском городе Дархан митингующие также требовали объявить имена похитителей угля и конфисковать их имущество. В воскресенье протестующие прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги, в том числе "Объединимся против воров". Демонстранты считают, что права и свободы граждан, закрепленные в конституции, все больше ограничиваются, а их жизнь ухудшается с каждым днем.

Протесты продолжились в понедельник, 5 декабря. Как пишет ТАСС, демонстранты попытались перекрыть центральные дороги, ведущие к главной площади страны. После 15.00 по местному времени они подожгли соломенную елку, установленную возле возводимого ледового городка на центральной площади, и устремились на штурм Дома правительства. 

На видео, опубликованном Nexta, видно, что несколько десятков протестующих попытались проникнуть в Дом правительства.

Деловое издание bne IntelliNews сообщает, что в правительстве Монголии трижды обсудили ситуацию и ввели "особый режим" в отношении государственной угольной компании "Эрдэнэс Тавантолгой".

"По факту хищения угля возбуждено 10 уголовных дел, связанных с контрактами, транспортировкой и железными дорогами", – сказал министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимед. Подозреваемые – пятеро бывших директоров угольной компании, пояснил он.

ТАСС отмечает, что в ответ на протесты была создана рабочая группа для диалога с демонстрантами, которую возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

"На сегодняшний день 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства", – сказал глава секретариата и призвал к диалогу организаторов демонстрации.

6 декабря в пресс-службе президента Монголии сообщили, что в связи с протестами и сложившейся ситуацией президент Ухнаагийн Хурэлсух предложил распустить парламент и отправить правительство в отставку, пишет издание Gogo.

При этом премьер страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн заявил, что вопрос о роспуске парламента президент не обсуждал.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Китай, коррупция, уголь, правительство, расследование, Монголия, премьеры, демонстрации, Ухнаагийн Хурэлсух, акции протеста
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