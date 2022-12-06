В Монголии прошли массовые акции протеста. Протестующие штурмовали Дворец правительства

Протесты начались в субботу, 3 декабря, из-за вскрывшихся фактов хищения угля на сумму $12,9 млрд. Уголь предназначался для поставок в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы с требованиями расследовать кражу природных ресурсов и бюджетных денег, обнародовать имена причастных и отправить правительство в отставку.
4 декабря в третьем по численности монгольском городе Дархан митингующие также требовали объявить имена похитителей угля и конфисковать их имущество. В воскресенье протестующие прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги, в том числе "Объединимся против воров". Демонстранты считают, что права и свободы граждан, закрепленные в конституции, все больше ограничиваются, а их жизнь ухудшается с каждым днем.
Протесты продолжились в понедельник, 5 декабря. Как пишет ТАСС, демонстранты попытались перекрыть центральные дороги, ведущие к главной площади страны. После 15.00 по местному времени они подожгли соломенную елку, установленную возле возводимого ледового городка на центральной площади, и устремились на штурм Дома правительства.
Protesters storm Government Palace in #Mongolia— Military news, war news, media (@avia_pro) December 5, 2022
Riots erupted in Ulaanbaatar amid the disappearance of * 12 billion worth of coal that the state was supposed to supply to #China. According to the protesters, corrupt officials are to blame for the missing coal. pic.twitter.com/mbSoIAMEHF
Manifestation contre l'inflation et la corruption en #Mongolie suite à une affaire de détournement de 12,8 milliards de dollars de charbon. Les manifestants arrachent les grilles du Palais du gouvernement ce soir #Mongolia pic.twitter.com/qQESRfOk02— Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) December 5, 2022
На видео, опубликованном Nexta, видно, что несколько десятков протестующих попытались проникнуть в Дом правительства.
Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.— NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022
According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS
Деловое издание bne IntelliNews сообщает, что в правительстве Монголии трижды обсудили ситуацию и ввели "особый режим" в отношении государственной угольной компании "Эрдэнэс Тавантолгой".
"По факту хищения угля возбуждено 10 уголовных дел, связанных с контрактами, транспортировкой и железными дорогами", – сказал министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимед. Подозреваемые – пятеро бывших директоров угольной компании, пояснил он.
ТАСС отмечает, что в ответ на протесты была создана рабочая группа для диалога с демонстрантами, которую возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.
"На сегодняшний день 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства", – сказал глава секретариата и призвал к диалогу организаторов демонстрации.
6 декабря в пресс-службе президента Монголии сообщили, что в связи с протестами и сложившейся ситуацией президент Ухнаагийн Хурэлсух предложил распустить парламент и отправить правительство в отставку, пишет издание Gogo.
При этом премьер страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн заявил, что вопрос о роспуске парламента президент не обсуждал.