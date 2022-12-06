В Монголии прошли массовые акции протеста. Протестующие штурмовали Дворец правительства

Протесты в Монголии продолжались с 3-го по 5 декабря Фото: Anand Tumurtogoo (@Anand@journa.host) / Twitter

Протесты начались в субботу, 3 декабря, из-за вскрывшихся фактов хищения угля на сумму $12,9 млрд. Уголь предназначался для поставок в Китай. Демонстранты вышли на центральную площадь столицы с требованиями расследовать кражу природных ресурсов и бюджетных денег, обнародовать имена причастных и отправить правительство в отставку.

4 декабря в третьем по численности монгольском городе Дархан митингующие также требовали объявить имена похитителей угля и конфисковать их имущество. В воскресенье протестующие прошли маршем по городу, выкрикивая лозунги, в том числе "Объединимся против воров". Демонстранты считают, что права и свободы граждан, закрепленные в конституции, все больше ограничиваются, а их жизнь ухудшается с каждым днем.

Протесты продолжились в понедельник, 5 декабря. Как пишет ТАСС, демонстранты попытались перекрыть центральные дороги, ведущие к главной площади страны. После 15.00 по местному времени они подожгли соломенную елку, установленную возле возводимого ледового городка на центральной площади, и устремились на штурм Дома правительства.

Protesters storm Government Palace in #Mongolia



Riots erupted in Ulaanbaatar amid the disappearance of * 12 billion worth of coal that the state was supposed to supply to #China. According to the protesters, corrupt officials are to blame for the missing coal. pic.twitter.com/mbSoIAMEHF — Military news, war news, media (@avia_pro) December 5, 2022

Manifestation contre l'inflation et la corruption en #Mongolie suite à une affaire de détournement de 12,8 milliards de dollars de charbon. Les manifestants arrachent les grilles du Palais du gouvernement ce soir #Mongolia pic.twitter.com/qQESRfOk02 — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) December 5, 2022

На видео, опубликованном Nexta, видно, что несколько десятков протестующих попытались проникнуть в Дом правительства.

Protesters in #Mongolia are trying to storm the Government House. The road to the prime minister's residence has already been blocked by police.



According to media reports, protests in the country erupted after reports that officials had stolen large quantities of coal. pic.twitter.com/SlzsVMh3wS — NEXTA (@nexta_tv) December 5, 2022

Деловое издание bne IntelliNews сообщает, что в правительстве Монголии трижды обсудили ситуацию и ввели "особый режим" в отношении государственной угольной компании "Эрдэнэс Тавантолгой".

"По факту хищения угля возбуждено 10 уголовных дел, связанных с контрактами, транспортировкой и железными дорогами", – сказал министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимед. Подозреваемые – пятеро бывших директоров угольной компании, пояснил он.

ТАСС отмечает, что в ответ на протесты была создана рабочая группа для диалога с демонстрантами, которую возглавил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.

"На сегодняшний день 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства", – сказал глава секретариата и призвал к диалогу организаторов демонстрации.

6 декабря в пресс-службе президента Монголии сообщили, что в связи с протестами и сложившейся ситуацией президент Ухнаагийн Хурэлсух предложил распустить парламент и отправить правительство в отставку, пишет издание Gogo.

При этом премьер страны Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрайн заявил, что вопрос о роспуске парламента президент не обсуждал.