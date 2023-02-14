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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и глава МИД Канады обсудили резолюцию, которую Генассамблея ООН рассмотрит по случаю годовщины вторжения РФ в Украину

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Зеленский и глава МИД Канады встретились в Киеве
Зеленский и глава МИД Канады встретились в Киеве
Фото: president.gov.ua

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли. Об этом сообщила пресс-служба главы Украинского государства.

Согласно релизу, Зеленский в разговоре с Жоли выразил благодарность за помощь Канады Украине. Собеседники говорили об оборонных потребностях Вооруженных сил Украины и о взаимодействии двух стран в сферах безопасности и обороны, о реализации формулы мира – Украина надеется, что Канада поддержит проведение глобального саммита мира.

"Высоко ценю теплое отношение вашего общества к украинцам, к нашим людям, прибывшим в Канаду. Вы помогаете нам не только на поле боя, но и поддерживаете финансово в энергетической сфере. Также хочу отметить политическую поддержку Украины, в частности, в Организации Объединенных Наций, – сказал он. – Ваша поддержка украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена". 

Одной из тем разговора стала резолюция, которую Генеральную Ассамблея ООН рассмотрит по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, говорится в релизе. 

"Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что подавляющее большинство государств мира поддержит резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, предложенную принять к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину", – сказано в сообщении.

Контекст:

11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН возобновит работу во второй половине дня 22 февраля, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на пресс-секретаря ГА Паулину Кубиак.

По информации СМИ, ожидается, что выступления будут продолжаться до 23 февраля, в тот же день поздно вечером состоится голосование по резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". В резолюции подчеркивается необходимость мира, обеспечивающего суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, ООН, МИД Канады, Владимир Зеленский, резолюция, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, суверенитет, Мелани Жоли
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