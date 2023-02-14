Зеленский и глава МИД Канады обсудили резолюцию, которую Генассамблея ООН рассмотрит по случаю годовщины вторжения РФ в Украину

Согласно релизу, Зеленский в разговоре с Жоли выразил благодарность за помощь Канады Украине. Собеседники говорили об оборонных потребностях Вооруженных сил Украины и о взаимодействии двух стран в сферах безопасности и обороны, о реализации формулы мира – Украина надеется, что Канада поддержит проведение глобального саммита мира.

"Высоко ценю теплое отношение вашего общества к украинцам, к нашим людям, прибывшим в Канаду. Вы помогаете нам не только на поле боя, но и поддерживаете финансово в энергетической сфере. Также хочу отметить политическую поддержку Украины, в частности, в Организации Объединенных Наций, – сказал он. – Ваша поддержка украинской армии неоценима в эти трудные для нас времена".

Одной из тем разговора стала резолюция, которую Генеральную Ассамблея ООН рассмотрит по случаю годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину, говорится в релизе.

"Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что подавляющее большинство государств мира поддержит резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, предложенную принять к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину", – сказано в сообщении.