ООН накануне годовщины российской агрессии примет резолюцию о суверенитете и целостности Украины – СМИ

Резолюция под названием "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине" распространили сторонники Украины в ООН.

По данным агентства, она шире и менее детализирована, чем мирный план из 10 пунктов, который предложил президент Украины Владимир Зеленский. Это было преднамеренное решение, чтоб заручиться максимальной поддержкой, когда документ будет поставлен на голосование, говорится в сообщении.

В проекте, с которым ознакомились журналисты, в частности, повторяется уже озвученное Генассамблеей требование, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы" за международно признанные границы Украины. И подтверждает, что никакая территория, захваченная с помощью угрозы или применения силы, не будет считаться законной.

Пресс-секретарь Генеральной Ассамблеи ООН Паулина Кубяк заявила 10 февраля, что экстренная сессия по Украине начнется во второй половине дня 22 февраля. Ожидается, что десятки выступлений продлятся большую часть 23 февраля, а голосование по резолюции будет поздно вечером.