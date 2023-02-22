На усыновление в российские семьи оккупанты отдали тысячи, а может быть, десятки тысяч украинских детей – Кулеба

Кулеба: Самое отвратительное российское преступление – это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов Фото: mfa.gov.ua

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Самое отвратительное российское преступление – это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов. Тысячи сирот и детей без родительского ухода были переданы на усыновление российским семьям. Речь идет в целом о тысячах, возможно, десятках тысяч детей", – сказал он.

Депортация детей составляет преступление геноцида, добавил Кулеба. Он подчеркнул, что в этот процесс вовлечены все уровни российского правительства.

"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, вовлеченные в него, должны понести ответственность. Для того, чтобы его остановить, нужно объединить все силы. Правительств, международного сообщества, международных организаций, неправительственных организаций, активистов, медиа, экспертов и юристов", – резюмировал глава МИД.