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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На усыновление в российские семьи оккупанты отдали тысячи, а может быть, десятки тысяч украинских детей – Кулеба

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Кулеба: Самое отвратительное российское преступление это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов
Кулеба: Самое отвратительное российское преступление – это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 февраля, выступая перед участниками спецсессии ООН в Нью-Йорке, призвал мировое сообщество объединить усилия, чтобы вернуть украинских детей, незаконно депортированных в Россию оккупантами.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины. 

"Самое отвратительное российское преступление – это принудительная депортация украинских детей в Россию, похищение их у семей и опекунов. Тысячи сирот и детей без родительского ухода были переданы на усыновление российским семьям. Речь идет в целом о тысячах, возможно, десятках тысяч детей", – сказал он. 

Депортация детей составляет преступление геноцида, добавил Кулеба. Он подчеркнул, что в этот процесс вовлечены все уровни российского правительства. 

"Этот ужас должен быть остановлен, а все преступники, вовлеченные в него, должны понести ответственность. Для того, чтобы его остановить, нужно объединить все силы. Правительств, международного сообщества, международных организаций, неправительственных организаций, активистов, медиа, экспертов и юристов", – резюмировал глава МИД.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ООН, МИД Украины, Мариуполь, похищение, геноцид, депортация, усыновление, Дмитрий Кулеба, дети
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