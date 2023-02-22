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22 февраля, 2023
 
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"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью

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Сопонару: Я не хочу беременной сидеть в бомбоубежище. Я и не беременная не хочу там сидеть. А беременной тем более
Сопонару: Я не хочу беременной сидеть в бомбоубежище. Я и не беременная не хочу там сидеть. А беременной тем более
Фото: soponaru / Instagram

Звезда "Женского квартала" – проекта студии "Квартал 95" – Ирина Сопонару хотела бы стать матерью, но боится рожать ребенка во время войны. Об этом она рассказала в интервью, которое 21 февраля опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Анны Олицкой.

Интервью было записано в США, где 36-летняя актриса находится на гастролях.

"Моя первая мысль, когда началась война и я пешком шла через границу, была о том, что слава богу, что у меня нет ребенка. Было бы все то же самое, только с ребенком. Потому что я без машины была, там была такая очередь. что они, наверное, неделю стояли. И я пешком прошла. Потом я думала, как я хочу сына и так его воспитать, чтобы он был, как наши ВСУшники, такой достойный украинец. Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать", – заявила Сопонару.

Она объяснила, что хотела бы рожать только в Украине, но пока что такой возможности не видит, так как не понимает, где будет через месяц.

"Пока я не вижу, что это безопасно делать в Украине. Надо думать реалистично. Если тревоги, бомбежки – я не хочу беременной сидеть в бомбоубежище. Я и не беременная не хочу там сидеть. А беременной тем более. Эти бедные женщины, которые рожали во время войны,  я им так сочувствую. Это ужас", – подытожила она.

Контекст:

Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах.

Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Сопонару является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала", который выходит на "1+1" (представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра).

После нападения РФ на Украину Сопонару переехала в Великобританию, где проживает ее старшая сестра Наталья. Актриса принимала участие в акциях в поддержку Украины.

9 октября 2022 года стало известно, что Сопонару вернулась в Украину. Она опубликовала в Instagram пост из ресторана быстрого питания McDonald's, отметив, что находится в Украине, но не указав город.

Актриса состоит в отношениях с гражданином Великобритании

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: дети, война России против Украины, студия Квартал 95, актриса, Ирина Сопонару
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