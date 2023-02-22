"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью

Сопонару: Я не хочу беременной сидеть в бомбоубежище. Я и не беременная не хочу там сидеть. А беременной тем более Фото: soponaru / Instagram

Интервью было записано в США, где 36-летняя актриса находится на гастролях.

"Моя первая мысль, когда началась война и я пешком шла через границу, была о том, что слава богу, что у меня нет ребенка. Было бы все то же самое, только с ребенком. Потому что я без машины была, там была такая очередь. что они, наверное, неделю стояли. И я пешком прошла. Потом я думала, как я хочу сына и так его воспитать, чтобы он был, как наши ВСУшники, такой достойный украинец. Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать", – заявила Сопонару.

Она объяснила, что хотела бы рожать только в Украине, но пока что такой возможности не видит, так как не понимает, где будет через месяц.

"Пока я не вижу, что это безопасно делать в Украине. Надо думать реалистично. Если тревоги, бомбежки – я не хочу беременной сидеть в бомбоубежище. Я и не беременная не хочу там сидеть. А беременной тем более. Эти бедные женщины, которые рожали во время войны, – я им так сочувствую. Это ужас", – подытожила она.