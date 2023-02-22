Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом

По словам Резникова, на его счету 163 прыжка, совершенных во время службы в армии.
О своем армейском прошлом министр обороны упомянул, отвечая на вопрос журналистов о возможном применении российскими оккупантами авиации для наступления.
Резников родился во Львове в 1966 году. Перед тем как получить высшее образование и стать квалифицированным юристом, он успел поработать фрезеровщиком в производственном объединении "Кинескоп" и палатным санитаром во Львовской областной больнице.
В 1984–1986 годах служил в воздушно-десантных войсках СССР.
4 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала назначение Резникова министром обороны. За его кандидатуру народные депутаты дали 273 голоса. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.