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22 февраля, 2023
 
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Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом

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Резников служил в воздушно-десантных войсках СССР
Резников служил в воздушно-десантных войсках СССР
Фото: Олексій Резніков / Facebook

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Бабелю", опубликованном 20 февраля, рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом.

По словам Резникова, на его счету 163 прыжка, совершенных во время службы в армии.

О своем армейском прошлом министр обороны упомянул, отвечая на вопрос журналистов о возможном применении российскими оккупантами авиации для наступления.

Контекст:

Резников родился во Львове в 1966 году. Перед тем как получить высшее образование и стать квалифицированным юристом, он успел поработать фрезеровщиком в производственном объединении "Кинескоп" и палатным санитаром во Львовской областной больнице. 

В 1984–1986 годах служил в воздушно-десантных войсках СССР.

4 ноября 2021 года Верховная Рада поддержала назначение Резникова министром обороны. За его кандидатуру народные депутаты дали 273 голоса. До этого он занимал должность вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Алексей Резников, война России против Украины, парашютисты, парашют
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