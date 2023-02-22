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22 февраля, 2023
 
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"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям

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Сенцов: Мы не можем позволить себе поражение. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весны
Сенцов: Мы не можем позволить себе поражение. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весны
Фото: Oleh Sentsov / Facebook

Бывший политзаключенный, украинский режиссер Олег Сенцов, в составе ВСУ защищающий Украину от российских оккупантов, 21 февраля опубликовал в Facebook свое новое фото после продолжительной паузы.

В посте режиссер рассказал, что сейчас вместе со своим побратимами проходит обучение, но испытывает чувство вины за то, что не находится сейчас на передовой.

"В последнее время ничего не пишу. Нет ни времени, ни желания, ни мыслей. Армейская служба отнимает все. Февраль. Годовщина Майдана, начало вторжения, первый год полномасштабки. Не забывать, ради чего все началось, не забывать тех, кто уже никогда не увидит весны. Лента Facebook, напоминающая сплошной некролог. Бахмут, как главное кладбище. Чувство вины, что ты сейчас не там. Понимание, что твое время снова придет. Что ты часть той силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник уже через несколько месяцев. Что те, кто сейчас в окопах, дают время твоим ребятам на подготовку. Что взвод, которым ты управляешь, должен быть лучше, чтобы отработать на максимум, но в штурмовых ротах долго не живут", – написал он. 

Сенцов также отметил неизбежность победы Украины над российскими оккупантами.

"Мы не можем позволить себе поражение. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весны", – добавил он.

https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/pfbid0YM8GhcodGiDyzPLJeEpmoNH4qoKPxbycAHC9DUK1u7vT23UyivxydUeKN4rtyMJXl

Контекст:

Сенцов родился в 1976 году в Симферополе.

25 августа 2015 года он был приговорен в России к 20 годам лишения свободы. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Режиссер своей вины не признал.

Вернулся в Украину из колонии в РФ Сенцов 7 сентября 2019 года вместе с еще 34 узниками Кремля, которых отпустили в рамках обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.

14 марта 2022 года Сенцов сообщил, что защищает Украину от российских оккупационных войск в составе одного из подразделений ВСУ. "Научился строить блиндаж и жить в окопе, освоил пулемет и гранатомет, стал оператором [переносной противотанковой ракеты] NLAW, жду встречи с ордынским танком", – рассказал тогда он.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Олег Сенцов, режиссер, война России против Украины
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