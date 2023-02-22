"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям

Сенцов: Мы не можем позволить себе поражение. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весны Фото: Oleh Sentsov / Facebook

В посте режиссер рассказал, что сейчас вместе со своим побратимами проходит обучение, но испытывает чувство вины за то, что не находится сейчас на передовой.

"В последнее время ничего не пишу. Нет ни времени, ни желания, ни мыслей. Армейская служба отнимает все. Февраль. Годовщина Майдана, начало вторжения, первый год полномасштабки. Не забывать, ради чего все началось, не забывать тех, кто уже никогда не увидит весны. Лента Facebook, напоминающая сплошной некролог. Бахмут, как главное кладбище. Чувство вины, что ты сейчас не там. Понимание, что твое время снова придет. Что ты часть той силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник уже через несколько месяцев. Что те, кто сейчас в окопах, дают время твоим ребятам на подготовку. Что взвод, которым ты управляешь, должен быть лучше, чтобы отработать на максимум, но в штурмовых ротах долго не живут", – написал он.

Сенцов также отметил неизбежность победы Украины над российскими оккупантами.

"Мы не можем позволить себе поражение. Мы не подведем тех, кто не увидит этой весны", – добавил он.

