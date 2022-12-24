Бульвар Шоубиз
 
24 декабря, 2022
 
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"Мои мужчины – суровость и уверенность". Жена Сенцова показала их подросшего сына

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Для Сенцова и Вельч этот брак стал вторым
Для Сенцова и Вельч этот брак стал вторым
Фото: Oleg Sentsov / Facebook

Жена бывшего политзаключенного, украинского режиссера Олега Сенцова, директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч 23 декабря в Facebook опубликовала фотоколлаж, на котором запечатлен их сын Демьян рядом со снимком своего отца в военной форме.

"Мои мужчины – суровость и уверенность", – подписала она фото.

"Сколько твоему самом младшему мужчинке?" – спросили в комментариях.

"Гордых полных пять", – ответила Вельч, вероятно, подразумевая недели.

https://www.facebook.com/veronika.vlech/posts/pfbid034WdsX5wqKHsxHKKzkVySwegqLSbfwB2hZtsGgBcruu38gi5E47u76oqUBCP1rem9l

Контекст:

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев (2012).

5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года. В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын. Дату рождения ребенка они не сообщали.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.

Теги: Олег Сенцов, дети, беременность
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