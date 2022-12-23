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23 декабря, 2022
 
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Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками

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Данилов о внуках: Они столько полезного рассказывают, что мы даже себе представить не можем
Данилов о внуках: Они столько полезного рассказывают, что мы даже себе представить не можем
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов после победы над российскими оккупантами мечтает собрать в своем доме девятерых внуков, чтобы вместе провести несколько дней. Об этом он рассказал в интервью, которое 19 декабря опубликовано на сайте "Украинской правды".

"Что после победы хочет Алексей Данилов?"  спросил у него журналист Роман Кравец.

"С учетом того, что у меня есть девять внуков, я бы с большим удовольствием собрал бы их всех у себя дома на день-два-три, чтобы они мне рассказывали, рассказывали, рассказывали. Мне очень не хватает живого общения со своими внуками. И это моя такая мечта – два-три дня с ними провести, – сказал Данилов. – Они столько полезного рассказывают, что мы даже себе представить не можем. Знаете, есть такая пословица: "Когда говорит ребенок, говорит Бог". Вы через них можете очень много полезного узнать. У нас некоторые говорят малышам: "Не ко времени, не мешай". Слушайте детей".

Контекст:

60-летний Данилов не афиширует подробности семейной жизни. Известно, что у него есть четверо детей.

Теги: СНБО, Владимир Зеленский, война России против Украины, Алексей Данилов
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