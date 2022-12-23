Данилов: Что я хочу сделать после победы? У меня девять внуков, я бы собрал их у себя дома. Мне не хватает живого общения с внуками

"Что после победы хочет Алексей Данилов?" – спросил у него журналист Роман Кравец.
"С учетом того, что у меня есть девять внуков, я бы с большим удовольствием собрал бы их всех у себя дома на день-два-три, чтобы они мне рассказывали, рассказывали, рассказывали. Мне очень не хватает живого общения со своими внуками. И это моя такая мечта – два-три дня с ними провести, – сказал Данилов. – Они столько полезного рассказывают, что мы даже себе представить не можем. Знаете, есть такая пословица: "Когда говорит ребенок, говорит Бог". Вы через них можете очень много полезного узнать. У нас некоторые говорят малышам: "Не ко времени, не мешай". Слушайте детей".
60-летний Данилов не афиширует подробности семейной жизни. Известно, что у него есть четверо детей.