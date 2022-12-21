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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Мы должны убрать россиян с нашей территории, и не только с нашей. Будем бить врага там, где посчитаем необходимым

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Данилов: То, что производит наш военно-промышленный комплекс сегодня, поражает
Данилов: То, что производит наш военно-промышленный комплекс сегодня, поражает
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Вооруженные силы Украины не будут территориально ограничивать себя в вопросе нанесения ударов по позициям российских оккупантов. Об этом в опубликованном 21 декабря интервью "Голосу Америки" заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"То, что производит наш военно-промышленный комплекс сегодня, поражает. Когда произошло затопление известного крейсера под названием, для нас очень приятным, "Москва" и когда мы еще утверждали ракетную программу, то не было даже сомнения, что то, что делают наши ракетчики, наш оборонно-промышленный комплекс, – это все нам пригодится. И когда наш "Нептун" двумя ракетами отправил туда, куда отправил этот корабль, это было чувство гордости за нашу страну! Не только эти вещи, о которых уже сегодня знают публично. Есть и разработки, которые уже применяются и очень удачно по многим направлениям. Я бы не хотел об этом говорить. Об этом больше говорит враг, когда обижается, что долетело туда, куда они даже не представляли, что оно может вообще там появиться", – сказал Данилов.

По его словам, "это только начало" и Украина не будет останавливаться, поскольку не собирается замораживать этот конфликт.

"Мы будем бить врага там, где будем считать необходимым, на любой территории. Что касается военных Российской Федерации, мы их должны убрать с нашей территории, и не только с нашей – для того, чтобы у них не было возможности воевать и убивать наших женщин, детей и наших пожилых людей", – подчеркнул секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая областной центр – Херсон.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

20 декабря Данилов заявил, что в России будут учащаться случаи взрывов и пожаров на объектах инфраструктуры.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Алексей Данилов
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