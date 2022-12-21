Данилов: Мы должны убрать россиян с нашей территории, и не только с нашей. Будем бить врага там, где посчитаем необходимым

"То, что производит наш военно-промышленный комплекс сегодня, поражает. Когда произошло затопление известного крейсера под названием, для нас очень приятным, "Москва" и когда мы еще утверждали ракетную программу, то не было даже сомнения, что то, что делают наши ракетчики, наш оборонно-промышленный комплекс, – это все нам пригодится. И когда наш "Нептун" двумя ракетами отправил туда, куда отправил этот корабль, это было чувство гордости за нашу страну! Не только эти вещи, о которых уже сегодня знают публично. Есть и разработки, которые уже применяются и очень удачно по многим направлениям. Я бы не хотел об этом говорить. Об этом больше говорит враг, когда обижается, что долетело туда, куда они даже не представляли, что оно может вообще там появиться", – сказал Данилов.

По его словам, "это только начало" и Украина не будет останавливаться, поскольку не собирается замораживать этот конфликт.

"Мы будем бить врага там, где будем считать необходимым, на любой территории. Что касается военных Российской Федерации, мы их должны убрать с нашей территории, и не только с нашей – для того, чтобы у них не было возможности воевать и убивать наших женщин, детей и наших пожилых людей", – подчеркнул секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)