"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото

"Я хочу, чтобы война обошла тебя, не коснулась, не обидела, не нанесла непоправимой беды. Я все-все тебе расскажу, когда ты подрастешь, но сделаю все, чтобы ты не почувствовала это на себе. Когда у меня опускаются руки, я прошу только одного: дать мне возможность видеть, что все не зря", – написала Бабич.
Она отметила, что ее дочь – непростой ребенок, с которым ей сложно.
"Надо очень постараться, чтобы вызвать твою улыбку. Но я стараюсь, доченька. И тебе со мной непросто. Это тоже факт. Но мы справимся, – добавила мать дочери Сенцова. – Я почти уверена, что когда ты подрастешь, ты обвинишь меня в том, что я вывезла тебя из страны в историческом моменте и не дала быть к нему причастной. Но если вернуть время назад, я бы сделала все так же, потому что ты – та маленькая частица Украины, за которую я несу огромную и единоличную ответственность".
В конце поста Бабич указала счет для тех, кто хотел бы сделать подарок ее дочери.
Двухлетняя Эмма – третий ребенок Сенцова. О ее рождении он сообщил в феврале 2021 года, спустя полтора месяца после появления на свет.
Бабич и Сенцов встречались несколько месяцев. О беременности женщина узнала уже после расставания. В феврале 2022 года она заявила, что Сенцов не поздравил дочь с ее первым днем рождения.
Летом 2022 года Сенцов женился во второй раз. Его избранницей стала директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года.
В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын Демьян.
От первого брака у Сенцова есть двое детей.