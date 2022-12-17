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17 декабря, 2022
 
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"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото

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Дочь Сенцова Эмма родилась 16 декабря 2020 года
Дочь Сенцова Эмма родилась 16 декабря 2020 года
Фото: Oleh Sentsov / Facebook

Украинская фотограф и поэтесса Юлия Бабич 16 декабря в Facebook разместила фото своей дочери Эммы, которую родила два года назад от украинского режиссера Олега Сенцова. Она посвятила пост ее дню рождения.

"Я хочу, чтобы война обошла тебя, не коснулась, не обидела, не нанесла непоправимой беды. Я все-все тебе расскажу, когда ты подрастешь, но сделаю все, чтобы ты не почувствовала это на себе. Когда у меня опускаются руки, я прошу только одного: дать мне возможность видеть, что все не зря", – написала Бабич.

Она отметила, что ее дочь – непростой ребенок, с которым ей сложно.

"Надо очень постараться, чтобы вызвать твою улыбку. Но я стараюсь, доченька. И тебе со мной непросто. Это тоже факт. Но мы справимся, – добавила мать дочери Сенцова. – Я почти уверена, что когда ты подрастешь, ты обвинишь меня в том, что я вывезла тебя из страны в историческом моменте и не дала быть к нему причастной. Но если вернуть время назад, я бы сделала все так же, потому что ты – та маленькая частица Украины, за которую я несу огромную и единоличную ответственность".

В конце поста Бабич указала счет для тех, кто хотел бы сделать подарок ее дочери.

https://www.facebook.com/my.life.is.full.of.colors/posts/pfbid0rSvbsw99xtqFzEq8qWYvd4BNdnVAomhrtd8n9buxqMAfvGq5viqiftBSDVPE4DGxl

Контекст:

Двухлетняя Эмма – третий ребенок Сенцова. О ее рождении он сообщил в феврале 2021 года, спустя полтора месяца после появления на свет.

Бабич и Сенцов встречались несколько месяцев. О беременности женщина узнала уже после расставания. В феврале 2022 года она заявила, что Сенцов не поздравил дочь с ее первым днем рождения.

Летом 2022 года Сенцов женился во второй раз. Его избранницей стала директор по адвокации американской компании Ridgley Walsh Вероника Вельч. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года.

В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын Демьян.

От первого брака у Сенцова есть двое детей.

Теги: Олег Сенцов, дети, семья
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