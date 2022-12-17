"Я все тебе расскажу, когда ты подрастешь". Мать двухлетней дочери Сенцова показала ее новое фото

"Я хочу, чтобы война обошла тебя, не коснулась, не обидела, не нанесла непоправимой беды. Я все-все тебе расскажу, когда ты подрастешь, но сделаю все, чтобы ты не почувствовала это на себе. Когда у меня опускаются руки, я прошу только одного: дать мне возможность видеть, что все не зря", – написала Бабич.

Она отметила, что ее дочь – непростой ребенок, с которым ей сложно.

"Надо очень постараться, чтобы вызвать твою улыбку. Но я стараюсь, доченька. И тебе со мной непросто. Это тоже факт. Но мы справимся, – добавила мать дочери Сенцова. – Я почти уверена, что когда ты подрастешь, ты обвинишь меня в том, что я вывезла тебя из страны в историческом моменте и не дала быть к нему причастной. Но если вернуть время назад, я бы сделала все так же, потому что ты – та маленькая частица Украины, за которую я несу огромную и единоличную ответственность".

В конце поста Бабич указала счет для тех, кто хотел бы сделать подарок ее дочери.