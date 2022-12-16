Кацурина высказалась о клипе Дорофеевой, в котором она целовалась с ее бывшим мужем

"Как мне трек? Хочется ответить, что у меня нет на это времени, но на самом деле честно так – трек я обсудила с подругами и терапевтом, комментировать не хочу", – написала Кацурина.

Контекст:

О романе Дорофеевой и Кацурина стало известно в конце марте 2022 года, спустя пару недель после того, как певица официально объявила о расставании со своим мужем, украинским артистом Dantes.

Он признался, что они с певицей приняли решение разъехаться и пожить отдельно в начале февраля, после чего уже не воссоединились.

Дорофеева и Dantes пока не сообщали, что развелись, в то время как Кацурин официально оформил развод с женой.

Сейчас его бывшая жена состоит в отношениях с Dantes. По словам Кацуриной, певец сперва ее поддерживал во время развода с мужем, а потом между ними завязались личные отношения.

У Кацуриных есть двое детей: дочь Александра (2016) и сын Иван (2021). У Дорофеевой с мужем детей в браке не было.

Комментируя свой роман с Кацуриной и отношения своей жены с Кацуриным, Dantes подчеркнул, что раньше они все вчетвером дружили.

8 декабря Дорофеева выпустила клип, в котором сняла Кацурина. Пара во время съемки обнималась и поцеловалась на камеру. В песне, которую они написали вместе, возлюбленные спели о своем романе.