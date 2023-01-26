"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство

"Наш сын родился вдали от дома, а его папа сейчас на войне. Наша замечательная госпожа посол вручила Демьянчику справку о получении украинского гражданства, и мы стали ближе к дому и к победе", – написала Вельч.

Контекст:

Вельч родилась в Ивано-Франковске, окончила Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича. Ее экс-супруг – бывший координатор движения "Чесно", политический консультант Андрей Круглашов. У них есть общий сын Лев (2012).

5 июля 2022 года Сенцов и Вельч стали мужем и женой. О том, что они состоят в отношениях, Сенцов сообщил в марте 2022 года. В начале декабря стало известно, что у супругов родился сын. Дату рождения ребенка они не сообщали.

От предыдущих отношений у Сенцова есть трое детей. Взрослые Алина и Владислав – дети от первого брака. О рождении третьего ребенка – дочери Эммы – Сенцов сообщил 5 февраля 2021 года. Она родилась 16 декабря 2020 года. С ее матерью, украинской поэтессой Юлией Бабич Сенцов встречался несколько месяцев. О беременности Бабич узнала уже после расставания.