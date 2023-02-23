ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это геноцид". Кулеба в ООН рассказал о преступлениях россиян на оккупированных территориях Украины

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Кулеба: Украинский народ сделал выбор: сражаться за свою жизнь
Кулеба: Украинский народ сделал выбор: сражаться за свою жизнь
Фото: EPA

Ряд действий российской армии в Украине, в частности – депортация украинских детей, являются геноцидом. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 22 февраля во время дебатов в Генассамблее ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Кулеба напомнил, что почти год назад началось полномасштабное вторжение РФ в Украину и с тех пор Украина использует свое право на самооборону согласно Уставу ООН.

"Украинский народ сделал выбор: сражаться за свою жизнь", – заявил он.

Министр отметил, что украинцы смогли остановить агрессора и освободить около половины захваченных РФ территорий.

"Но даже после стольких неудач и стольких потерь Россия все еще хочет уничтожить Украину как суверенную страну. И никто не должен быть обманут пустыми призывами РФ к переговорам. Текущая ситуация на фронте свидетельствует, что они хотят войны – не мира. Они ведут атаки по всей линии фронта – от реки Днепр до российских границ. Они продолжают обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру, применяя крылатые ракеты, сделанные в РФ, и дроны, сделанные в Иране. Вот почему у нас нет другого выбора кроме как продолжать сражаться за наше выживание. Как сделал бы каждый из вас", – сказал он.

Кулеба заяил, что мир видел ужасные зверства, совершенные россиянами на оккупированных территориях

"Убийства безоружных гражданских людей, пытки и изнасилования, мародерство, террор, политические преследования [...] как и неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру. Силовые перемещения и депортация тысяч украинских детей c последующим принятием в российские семьи с переобучиванием их уже как россиян. Это геноцид. И это то, с чем мы сталкиваемся сегодня", – сказал он.

По словам главы МИД для Украины сдаться будет означать, что эти зверства будут продолжаться на ее территории.

Контекст:

В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.

Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.

В декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.

14 февраля факультет здравоохранения Йельского университета (США) в рамках проекта Conflict Observatory опубликовал результаты исследования, согласно которому на территории России и в аннексированном Крыму существует сеть из по меньшей мере 43 учреждений, в которых дети из Украины подвергаются российской идеологической обработке.

Одного из украинских детей, депортированных оккупантами из Мариуполя Донецкой области, незаконно усыновила уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Об этом она сама рассказывала пропагандистам RT в октябре прошлого года.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, депортация, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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