"Это геноцид". Кулеба в ООН рассказал о преступлениях россиян на оккупированных территориях Украины

Кулеба напомнил, что почти год назад началось полномасштабное вторжение РФ в Украину и с тех пор Украина использует свое право на самооборону согласно Уставу ООН.

"Украинский народ сделал выбор: сражаться за свою жизнь", – заявил он.

Министр отметил, что украинцы смогли остановить агрессора и освободить около половины захваченных РФ территорий.

"Но даже после стольких неудач и стольких потерь Россия все еще хочет уничтожить Украину как суверенную страну. И никто не должен быть обманут пустыми призывами РФ к переговорам. Текущая ситуация на фронте свидетельствует, что они хотят войны – не мира. Они ведут атаки по всей линии фронта – от реки Днепр до российских границ. Они продолжают обстреливать украинскую гражданскую инфраструктуру, применяя крылатые ракеты, сделанные в РФ, и дроны, сделанные в Иране. Вот почему у нас нет другого выбора кроме как продолжать сражаться за наше выживание. Как сделал бы каждый из вас", – сказал он.

Кулеба заяил, что мир видел ужасные зверства, совершенные россиянами на оккупированных территориях

"Убийства безоружных гражданских людей, пытки и изнасилования, мародерство, террор, политические преследования [...] как и неизбирательные атаки на гражданскую инфраструктуру. Силовые перемещения и депортация тысяч украинских детей c последующим принятием в российские семьи с переобучиванием их уже как россиян. Это геноцид. И это то, с чем мы сталкиваемся сегодня", – сказал он.

По словам главы МИД для Украины сдаться будет означать, что эти зверства будут продолжаться на ее территории.