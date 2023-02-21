ЕС может ввести санкции против Москальковой за депортацию в РФ украинских детей с оккупированных территорий – СМИ

По данным издания, министру семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленаре Ивановой, зампреду правительства Московской области Вячеславу Духину и Москальковой грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных территорий.

В проекте санкционного списка указано, что Иванова была "одной из ключевых фигур, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями", Духин "способствовал незаконному усыновлению украинских детей в семьи, проживающие в его регионе, и пытался оформить российское гражданство для этих незаконно депортированных украинских детей", а Москалькова выступила по телевидению, чтобы отрицать существование "фильтрационных лагерей" на оккупированной Россией территории Украины, где "российские силы и марионетки допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан Украины, включая тысячи детей".