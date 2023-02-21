ЕС может ввести санкции против Москальковой за депортацию в РФ украинских детей с оккупированных территорий – СМИ

По данным издания, министру семьи, труда и социальной защиты Башкортостана Ленаре Ивановой, зампреду правительства Московской области Вячеславу Духину и Москальковой грозит запрет на выдачу виз и замораживание активов за помощь в организации массовых похищений украинских детей с оккупированных территорий.
В проекте санкционного списка указано, что Иванова была "одной из ключевых фигур, причастных к насильственной депортации украинских детей в Россию и их последующему незаконному усыновлению российскими семьями", Духин "способствовал незаконному усыновлению украинских детей в семьи, проживающие в его регионе, и пытался оформить российское гражданство для этих незаконно депортированных украинских детей", а Москалькова выступила по телевидению, чтобы отрицать существование "фильтрационных лагерей" на оккупированной Россией территории Украины, где "российские силы и марионетки допросили, задержали и насильственно депортировали от 900 тыс. до 1,6 млн граждан Украины, включая тысячи детей".
В России 18 июня 2022 года заявляли, что вывезли на свою территорию более 1,9 млн украинцев, включая 300 тыс. детей. Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук со ссылкой на данные разведки говорила, что известно о примерно 1,2 млн депортированных, из них почти 240 тыс. – дети.
Верещук 20 сентября сообщила, что российские захватчики вывезли в РФ по меньшей мере 2,1 тыс. украинских детей, лишенных родительской опеки.
В декабре украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец говорил, что офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека верифицировал пребывание на территории России более 12 тыс. украинских детей, из них ориентировочно 8,6 тыс. вывезли принудительно.