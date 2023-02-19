Оккупанты заставляют школьников писать письма и собирать посылки для российских солдат – Федоров

Федоров рассказал, как россияне давят на детей на оккупированных территориях Фото: EPA

По его словам, россияне открыли около 10 молодежных организаций и агитируют школьников и студентов вступить в одну из них, создав иллюзию выбора.

Однако "разные" организации имеют одну цель – пропаганда "большой России" и промывание мозгов детям, заявил Федоров. По его словам, детей принуждают вступать в эти организации под угрозой санкций. При этом россияне используют детей для празднования дня российской армии 23 февраля, отметил мэр.

"При этом маразм оккупантов стучит со дна. Кроме уже традиционного письма российскому солдату, школьников заставили собрать посылку с нижним бельем. Это уже даже не зомбирование, а откровенное издевательство над нашими детьми", – прокомментировал Федоров.