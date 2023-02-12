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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Горит-пылает техника". Мэр Мелитополя сообщил об уничтоженной ВСУ колонне российских оккупантов

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Российскую колонну уничтожила артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке БПЛА, отметил Федоров
Российскую колонну уничтожила артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке БПЛА, отметил Федоров
Скриншот: РИА-Мелитополь РІА-Мелітополь ВІЙНА 2022 / Telegram

Украинские артиллеристы уничтожили колонну российских оккупантов возле временно захваченной Васильевки Запорожской области.

Об этом 12 февраля в Telegram проинформировал мэр оккупированного Мелитополя (около 60 км от Васильевки) Иван Федоров.

"Горит-пылает вражеская техника. Хорошие новости с запорожского направления, где артиллерия 128-й горной бригады ВСУ при корректировке беспилотника "Лелека" уничтожила колонну российских войск на дороге Мелитополь – Васильевка южнее Зеленого Гая", – написал Федоров.

Видео удара ВСУ по колонне оккупантов 11 февраля опубликовало в Telegram "РИА Мелитополь".

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь. Также российские войска оккупировали Васильевку.

Областной центр Запорожье россияне взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

10 февраля Федоров сообщал о мощных взрывах в Мелитополе. По данным СМИ, ВСУ уничтожили склад с боеприпасами оккупантов.

Теги: Россия, Украина, оккупация, Мелитополь, Запорожская область, артиллерия, Васильевка, беспилотники, ВСУ, война России против Украины, взрывы, потери армии России, мэр, российские оккупанты, Иван Федоров
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