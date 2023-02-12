Оккупанты завезли в Мелитополь 800 полицейских из РФ – Федоров

Федоров отметил, что несмотря на пытки и запугивания, жители оккупированных территорий усиливают сопротивление. Теперь россияне строят полицейское государство, чтобы наказывать за поддержку Украины. По словам Федорова, они создают фейковые суды, приговоры в которых выносят завезенные судьи и местные коллаборанты. В частности, недавно отдали под суд женщину, которая пожертвовала деньги на Вооруженные силы Украины.

Также Федоров отметил, что, помимо судей, оккупанты завезли в Мелитопольский район 800 полицейских из России. Помимо судов, людей просто забирают в плен и подвергают пыткам – в Мелитополе есть как минимум пять пыточных, сказал мэр.

"В очередной раз обращаюсь к жителям, которые имеют возможность уехать: делайте это немедленно, потому что чем ближе к деоккупации, тем больше будет давление на гражданских и более жестокими захватчики", – заявил Федоров.