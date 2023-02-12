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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты завезли в Мелитополь 800 полицейских из РФ – Федоров

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Федоров рассказал о ситуации в Мелитополе
Федоров рассказал о ситуации в Мелитополе
Фото: Media Center Ukraine / Facebook

Российские оккупанты усиливают преследование местных жителей на оккупированной территории Запорожской области. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров в национальном телемарафоне 12 февраля, видео он опубликовал в Telegram.

Федоров отметил, что несмотря на пытки и запугивания, жители оккупированных территорий усиливают сопротивление. Теперь россияне строят полицейское государство, чтобы наказывать за поддержку Украины. По словам Федорова, они создают фейковые суды, приговоры в которых выносят завезенные судьи и местные коллаборанты. В частности, недавно отдали под суд женщину, которая пожертвовала деньги на Вооруженные силы Украины.

Также Федоров отметил, что, помимо судей, оккупанты завезли в Мелитопольский район 800 полицейских из России. Помимо судов, людей просто забирают в плен и подвергают пыткам – в Мелитополе есть как минимум пять пыточных, сказал мэр.

"В очередной раз обращаюсь к жителям, которые имеют возможность уехать: делайте это немедленно, потому что чем ближе к деоккупации, тем больше будет давление на гражданских и более жестокими захватчики", – заявил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: Мелитополь, Запорожская область, суды, российская агрессия, судьи, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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