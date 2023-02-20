Андрющенко призвал депортированных мариупольцев возвращаться в Украину через страны ЕС

Андрющенко отметил, что с апреля 2022 года, с начала оккупации, тысячи мариупольцев были депортированы на территорию России, многие из них вынуждены были оформить те или иные российские официальные документы (паспорта, справки), получать гуманитарную помощь от россиян и выживать.
"После депортации пришло психическое насилие пропагандой. Россияне утверждают, что теперь каждый из депортированных – предатель. Что на территории Украины их ожидают арест, допросы, пытки и в лучшем случае – тюрьма. Мариупольцы, наши родные и дорогие украинцы, оказавшиеся в Московии при подобных обстоятельствах. Мы знаем, что многие из вас мечтают вернуться домой в Украину, но боятся из-за российских страшилок. Не слушайте россиян – возвращайтесь в Украину", – призвал Андрющенко.
Советник мэра подчеркнул, что вернуться можно через страны ЕС.
"Выжить – не преступление. Выжить – не предательство. Ждут ли вас проверки? Возможно. Не будем врать. Но это просто проверка, которую нельзя сравнить с издевательством при фильтрации. Если вы не совершили государственную измену, не были наводчиком, не работали в органах власти оккупантов – никаких последствий", – добавил он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.