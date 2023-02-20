Андрющенко призвал депортированных мариупольцев возвращаться в Украину через страны ЕС

Андрющенко отметил, что с апреля 2022 года, с начала оккупации, тысячи мариупольцев были депортированы на территорию России, многие из них вынуждены были оформить те или иные российские официальные документы (паспорта, справки), получать гуманитарную помощь от россиян и выживать.

"После депортации пришло психическое насилие пропагандой. Россияне утверждают, что теперь каждый из депортированных – предатель. Что на территории Украины их ожидают арест, допросы, пытки и в лучшем случае – тюрьма. Мариупольцы, наши родные и дорогие украинцы, оказавшиеся в Московии при подобных обстоятельствах. Мы знаем, что многие из вас мечтают вернуться домой в Украину, но боятся из-за российских страшилок. Не слушайте россиян – возвращайтесь в Украину", – призвал Андрющенко.

Советник мэра подчеркнул, что вернуться можно через страны ЕС.

"Выжить – не преступление. Выжить – не предательство. Ждут ли вас проверки? Возможно. Не будем врать. Но это просто проверка, которую нельзя сравнить с издевательством при фильтрации. Если вы не совершили государственную измену, не были наводчиком, не работали в органах власти оккупантов – никаких последствий", – добавил он.