ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Андрющенко призвал депортированных мариупольцев возвращаться в Украину через страны ЕС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мариуполь с мая находится в российской оккупации
Мариуполь с мая находится в российской оккупации
Фото: EPA

Советник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко призвал мариупольцев, которых оккупанты принудительно депортировали в Россию, возвращаться в Украину. Об этом он написал 20 февраля в Telegram.

Андрющенко отметил, что с апреля 2022 года, с начала оккупации, тысячи мариупольцев были депортированы на территорию России, многие из них вынуждены были оформить те или иные российские официальные документы (паспорта, справки), получать гуманитарную помощь от россиян и выживать.

"После депортации пришло психическое насилие пропагандой. Россияне утверждают, что теперь каждый из депортированных – предатель. Что на территории Украины их ожидают арест, допросы, пытки и в лучшем случае – тюрьма. Мариупольцы, наши родные и дорогие украинцы, оказавшиеся в Московии при подобных обстоятельствах. Мы знаем, что многие из вас мечтают вернуться домой в Украину, но боятся из-за российских страшилок. Не слушайте россиян – возвращайтесь в Украину", – призвал Андрющенко.

Советник мэра подчеркнул, что вернуться можно через страны ЕС.

"Выжить – не преступление. Выжить – не предательство. Ждут ли вас проверки? Возможно. Не будем врать. Но это просто проверка, которую нельзя сравнить с издевательством при фильтрации. Если вы не совершили государственную измену, не были наводчиком, не работали в органах власти оккупантов – никаких последствий", – добавил он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Мариуполь, депортация, вторжение, война России против Украины, ЕС, Петр Андрющенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (91953)
2
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (46420)
3
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (27113)
4
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (20965)
5
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (18116)
6
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12800)
7
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале (11243)
8
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио (7728)
 
 
 
 