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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты продолжают демонтаж драмтеатра в Мариуполе – горсовет

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16 марта 2022 года после очередной российской бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драмтеатр
16 марта 2022 года после очередной российской бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драмтеатр
Фото: EPA

Российские оккупанты продолжают демонтаж здания разрушенного драмтеатра в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщила пресс-служба Мариупольского горсовета в Telegram 17 февраля.

"Российские оккупанты продолжают демонтировать здание. Они хотят скрыть следы своих преступлений. А чтобы никто не мог увидеть, что происходит "за кулисами", установлено ограждение. Ведь под завалами до сих пор остаются тела десятков мариупольцев, погибших от российских бомб", – говорится в сообщении.

Пресс-служба также опубликовала видео демонтажа.

Контекст:

16 марта 2022 года после очередной бомбардировки в Мариуполе был уничтожен драматический театр, в котором скрывались от обстрелов мирные жители. После бомбежки разрушилась центральная часть театра, а обломками завалило вход в бомбоубежище. Спутниковые снимки американской компании Maxar Technologies показали, что возле театра, на который оккупанты сбросили бомбу, были большие надписи "Дети".

В расследовании Associated Press, опубликованном 4 мая, говорится, что в результате бомбардировки театра погибло около 600 человек, находившихся внутри и рядом со зданием.

20 мая Андрющенко сообщал, что оккупанты завершили разбор завалов драмтеатра. "Теперь мы никогда не узнаем, сколько на самом деле было убито гражданских мариупольцев российской бомбой", – заявил он.

Международная правозащитная организация Amnesty International провела расследование российской атаки по драмтеатру в Мариуполе и пришла к выводу, что это было военное преступление.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: театр, оккупация, Мариуполь, война России против Украины, погибшие
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