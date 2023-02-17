Новым командующим Центральным военным округом РФ официально стал генерал, который руководил захватом Мариуполя

Согласно выписке из реестра, данные о назначении Мордвичева командующим ЦВО России были внесены 16 февраля Фото: gur.gov.ua

Согласно выписке из реестра, данные о назначении Мордвичева командующим ЦВО России были внесены 16 февраля.

Скриншот: egrul.nalog.ru

Как отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины, именно Мордвичев командовал операцией по захвату Мариуполя Донецкой области, в ходе которой российская армия проводила массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения.

Также именно по указанию Мордвичева блокировалась доставка любой гуманитарной помощи в город.

Как пишет РБК, о Мордвичеве хорошо отзывался глава Чечни Рамзан Кадыров, называя его "самым лучшим командующим".