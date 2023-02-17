Новым командующим Центральным военным округом РФ официально стал генерал, который руководил захватом Мариуполя

Согласно выписке из реестра, данные о назначении Мордвичева командующим ЦВО России были внесены 16 февраля.
Как отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины, именно Мордвичев командовал операцией по захвату Мариуполя Донецкой области, в ходе которой российская армия проводила массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения.
Также именно по указанию Мордвичева блокировалась доставка любой гуманитарной помощи в город.
Как пишет РБК, о Мордвичеве хорошо отзывался глава Чечни Рамзан Кадыров, называя его "самым лучшим командующим".
Мордвичев сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина, об увольнении которого российские СМИ писали еще в октябре прошлого года.
Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
Лапин в январе 2023 года возглавил главный штаб сухопутных войск РФ. Эксперты американского Института исследования войны считают, что такое назначение свидетельствует о кадровом дефиците в армии РФ.