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Новым командующим Центральным военным округом РФ официально стал генерал, который руководил захватом Мариуполя

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Согласно выписке из реестра, данные о назначении Мордвичева командующим ЦВО России были внесены 16 февраля
Согласно выписке из реестра, данные о назначении Мордвичева командующим ЦВО России были внесены 16 февраля
Фото: gur.gov.ua

Новым командующим Центральным военным округом России (ЦВО) официально стал генерал-лейтенант Андрей Мордвичев, который руководил захватом Мариуполя Донецкой области. Соответствующая запись появилась в российском Едином государственном реестре юридических лиц (.pdf), а также на сайте минобороны РФ.

Согласно выписке из реестра, данные о назначении Мордвичева командующим ЦВО России были внесены 16 февраля.

Скриншот: egrul.nalog.ru
Скриншот: egrul.nalog.ru

Как отмечает Главное управление разведки Минобороны Украины, именно Мордвичев командовал операцией по захвату Мариуполя Донецкой области, в ходе которой российская армия проводила массированные неизбирательные обстрелы жилых районов из тяжелого вооружения.

Также именно по указанию Мордвичева блокировалась доставка любой гуманитарной помощи в город.

Как пишет РБК, о Мордвичеве хорошо отзывался глава Чечни Рамзан Кадыров, называя его "самым лучшим командующим".

Контекст:

Мордвичев сменил на этом посту генерал-полковника Александра Лапина, об увольнении которого российские СМИ писали еще в октябре прошлого года. 

Лапин подвергся в России резкой критике после того, как 1 октября украинская армия вернула контроль над Лиманом Донецкой области. Перед этим российские войска в этом районе попали в окружение. С жесткой критикой Лапина выступил Кадыров, его поддержал создатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Лапин в январе 2023 года возглавил главный штаб сухопутных войск РФ. Эксперты американского Института исследования войны считают, что такое назначение свидетельствует о кадровом дефиците в армии РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Рамзан Кадыров, война, Мариуполь, война России против Украины, минобороны РФ
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