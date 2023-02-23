Генсек ООН: Вторжение РФ в Украину – оскорбительное пятно на нашей коллективной совести

"Год с момента вторжения России в Украину является трагической вехой как для народа Украины, так и для международного сообщества. Это вторжение – оскорбительное пятно на нашей коллективной совести, это нарушение Устава ООН и международного права, и оно имеет драматические гуманитарные и правозащитные последствия. Последствия ощущаются далеко за пределами Украины", – сказал он.

Генсек ООН напомнил, что в документах организации указано, что ее члены в международных отношениях "воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности и политической независимости, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН".

"Позиция Организации Объединенных Наций остается неизменной, мы привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявил Гутерриш.

Он отметил, что за границу из-за войны выехали более 8 млн украинцев, а объектами атак российских оккупантов стали "в разгар зимы" системы водоснабжения, электроснабжения и отопления Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)