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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генсек ООН: Вторжение РФ в Украину – оскорбительное пятно на нашей коллективной совести

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Гутерриш: Последствия войны ощущаются далеко за пределами Украины
Гутерриш: Последствия войны ощущаются далеко за пределами Украины
Фото: ЕРА

Вторжение России в Украину является "трагической вехой" для всего мира, заявил 22 февраля во время выступления в Генассамблее ООН генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Год с момента вторжения России в Украину является трагической вехой как для народа Украины, так и для международного сообщества. Это вторжение – оскорбительное пятно на нашей коллективной совести, это нарушение Устава ООН и международного права, и оно имеет драматические гуманитарные и правозащитные последствия. Последствия ощущаются далеко за пределами Украины", – сказал он.

Генсек ООН напомнил, что в документах организации указано, что ее члены в международных отношениях "воздерживаются от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности и политической независимости, так и каким-либо другим образом, несовместимым с целями ООН".

"Позиция Организации Объединенных Наций остается неизменной, мы привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ", – заявил Гутерриш.

Он отметил, что за границу из-за войны выехали более 8 млн украинцев, а объектами атак российских оккупантов стали "в разгар зимы" системы водоснабжения, электроснабжения и отопления Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, ООН, война, граница, отопление, водоснабжение, электроснабжение, вторжение, украинцы, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, суверенитет, Антониу Гутерриш
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