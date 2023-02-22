Российские зверства, о которых известно, – "это только вершина айсберга" – офицер "Азова" Самойленко на спецсессии ООН

Трансляция заседания велась на сайте ООН.
Самойленко начал свое выступление с того, что представился присутствующим. По словам военнослужащего, сейчас он – заместитель командира бригады Нацгвардии Украины "Азов".
Он рассказал, что "Азов" вместе с другими подразделениями сил обороны Украины защищал Мариуполь в окружении 86 дней. Как подчеркнул Самойленко, подразделение сражалось с российскими оккупантами в условиях, когда силы противника имели преимущество в огневой мощи, самолетах, бронетехнике и численности личного состава.
Однако не по всем параметрам у оккупантов в Мариуполе было преимущество, подчеркнул военнослужащий.
"Они никогда не были так мотивированы и так преданы, как мы. Сейчас многие украинцы вынуждены быть солдатами, вынуждены быть на передовой. Они никогда не выбирали этот путь. Они никогда не хотели быть солдатами. И год назад сотни тысяч людей в Украине не могли даже представить, что в эти дни они могут стать солдатами, – продолжил он. – Когда битва началась, пути назад нет. Мы сражались в окружении 86 дней [...], но эта история не о боевых действиях – она преимущественно о правах человека и гуманитарных вопросах".
По мнению Самойленко, решение гуманитарных вопросов – на поле боя.
Он отметил, что "сегодня слышали много слов о российских зверствах в отношении гражданских" – о массовых захоронениях, изнасилованиях, депортации гражданских и фильтрационных лагерях, а также "далеком от идеального" отношении к военнопленным.
"Но это только вершина айсберга. Это только вещи, которые мы можем расследовать, вещи, которые обнародованы, открыты, потому что мы освобождаем территории", – подчеркнул Самойленко и допустил, что без освобождения украинских территорий 80% зверств и преступлений, совершенных российскими оккупантами, остались бы не раскрыты и не расследованы.
"И мы не можем допустить это", – подчеркнул он.
Самойленко во время боев за Мариуполь был офицером управления разведки "Азова". Именно он во время блокады Мариуполя рассказывал новости из катакомб и выходил на онлайн-пресс-конференции с журналистами
В 2017 году во время боевых действий потерял левую руку и правый глаз. Он вышел из "Азовстали" вместе с другими военнослужащими гарнизона, из российского плена вернулся в сентябре 2022 года в рамках крупнейшего на данный момент обмена за последний год.
Спецссессия, на которой выступил Самойленко, – специальное мероприятие в штаб-квартире ООН, которое организовала Украина. В нем приняли участие 45 стран, на открытии по видеосвязи выступила первая леди Украины Елена Зеленская.