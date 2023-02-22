Российские зверства, о которых известно, – "это только вершина айсберга" – офицер "Азова" Самойленко на спецсессии ООН

Самойленко в штаб-квартире ООН: Сейчас многие украинцы вынуждены быть солдатами и быть на передовой. Они никогда не выбирали этот путь, не хотели быть солдатами Скриншот: media.un.org

Трансляция заседания велась на сайте ООН.

Самойленко начал свое выступление с того, что представился присутствующим. По словам военнослужащего, сейчас он – заместитель командира бригады Нацгвардии Украины "Азов".

Он рассказал, что "Азов" вместе с другими подразделениями сил обороны Украины защищал Мариуполь в окружении 86 дней. Как подчеркнул Самойленко, подразделение сражалось с российскими оккупантами в условиях, когда силы противника имели преимущество в огневой мощи, самолетах, бронетехнике и численности личного состава.

Однако не по всем параметрам у оккупантов в Мариуполе было преимущество, подчеркнул военнослужащий.

"Они никогда не были так мотивированы и так преданы, как мы. Сейчас многие украинцы вынуждены быть солдатами, вынуждены быть на передовой. Они никогда не выбирали этот путь. Они никогда не хотели быть солдатами. И год назад сотни тысяч людей в Украине не могли даже представить, что в эти дни они могут стать солдатами, – продолжил он. – Когда битва началась, пути назад нет. Мы сражались в окружении 86 дней [...], но эта история не о боевых действиях – она преимущественно о правах человека и гуманитарных вопросах".

По мнению Самойленко, решение гуманитарных вопросов – на поле боя.

Он отметил, что "сегодня слышали много слов о российских зверствах в отношении гражданских" – о массовых захоронениях, изнасилованиях, депортации гражданских и фильтрационных лагерях, а также "далеком от идеального" отношении к военнопленным.

"Но это только вершина айсберга. Это только вещи, которые мы можем расследовать, вещи, которые обнародованы, открыты, потому что мы освобождаем территории", – подчеркнул Самойленко и допустил, что без освобождения украинских территорий 80% зверств и преступлений, совершенных российскими оккупантами, остались бы не раскрыты и не расследованы.

"И мы не можем допустить это", – подчеркнул он.