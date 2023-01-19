Facebook и Instagram больше не будут блокировать контент о полке "Азов" – Федоров

"Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов". Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе", – заявил он.

По словам Федорова, соцсети Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне РФ против Украины по всему миру, и команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по поводу сотрудничества. В частности, были разблокированы сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

"Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов". Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине. Благодаря этому миллионы людей в мире узнают о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев", – написал вице-премьер.