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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Facebook и Instagram больше не будут блокировать контент о полке "Азов" – Федоров

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Федоров отметил, что команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta
Федоров отметил, что команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta
Фото: EPA

Компания Meta больше не будет блокировать контент об отдельном отряде спецназначения "Азов" Нацгвардии Украины. Об этом сообщил в Telegram вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram 19 января.

"Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов". Договорились об этом с президентом по глобальной политике компании Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт во время встречи в Давосе", – заявил он. 

По словам Федорова, соцсети Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне РФ против Украины по всему миру, и команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по поводу сотрудничества. В частности, были разблокированы сотни аккаунтов украинских военных, блогеров и активистов.

"Но самой острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов". Спасибо Meta за взвешенное и важное решение изменить политику модерирования по Украине. Благодаря этому миллионы людей в мире узнают о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропаганда потеряет аргумент для обвинения украинских героев", – написал вице-премьер.

Контекст:

Полк "Азов", созданный на базе добровольческого формирования в 2014 году, известен участием в антитеррористической операции и операции Объединенных сил (в частности, в 2014 году "Азов" освободил Мариуполь от пророссийских сепаратистов), а после полномасштабного вторжения РФ прославился в ходе обороны Мариуполя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Facebook, полк Азов, война России против Украины, Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации, Meta
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