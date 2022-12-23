Посол Украины рассказал об условиях, в которых находятся в Турции командиры защитников Мариуполя

Боднар: Что ограничено для командиров защитников Мариуполя – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром Фото: Vasyl Bodnar / Facebook

Он отметил, что военные обеспечены медикаментами и питанием, есть возможность заниматься на спортивных тренажерах. По словам Боднара, в целом их состояние улучшилось.

"Что, конечно, ограничено – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся и дальше в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению", – сказал дипломат.