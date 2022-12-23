Посол Украины рассказал об условиях, в которых находятся в Турции командиры защитников Мариуполя

Он отметил, что военные обеспечены медикаментами и питанием, есть возможность заниматься на спортивных тренажерах. По словам Боднара, в целом их состояние улучшилось.
"Что, конечно, ограничено – это передвижение и свободный доступ к коммуникациям с внешним миром. Это прежде всего связано с вопросами безопасности, поскольку есть информация об угрозе их физического уничтожения. И второе – это условия дальнейших обменов, поскольку многие наши герои находятся и дальше в российских застенках, и нам нужно проводить работу по их освобождению", – сказал дипломат.
21 сентября Украина и Россия провели самый масштабный с момента начала вторжения РФ обмен пленными. Из плена освободили 215 защитников, из них 108 – азовцы. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опубликовал полный список украинцев, которых удалось вернуть из российского плена в результате этого обмена.
России передали 55 российских военных и подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука. Его обменяли на 200 украинских защитников.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине не жалко было отдать Медведчука за 200 настоящих воинов. По мнению начальника Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, Медведчук сейчас больше всего интересует ФСБ РФ.
Обмен проходил на локациях в нескольких странах, в частности в Черниговской области в Украине, Саудовской Аравии и Турции.
Командиры мариупольского гарнизона – командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина), и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский (Волына), командир 12-й бригады оперативного назначения имени Дмитрия Вишневецкого Денис Шлега и командир роты "Азова" Олег Хоменко (Апис) – были обменены в Анкаре. Согласно договоренностям, они останутся в Турции до конца войны и будут там под протекторатом президента страны Реджепа Эрдогана. По словам Буданова, они будут жить "в частном доме в приличных условиях".