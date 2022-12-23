"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию

Прокопенко изобразила козу в разных образах. Животное держит транспарант с надписью "Свободу защитникам "Азовстали".

"Сделайте это!" – подписала пост иллюстратор.

Контекст:

Название Instagram Катерины Прокопенко – "коза рогата". Она признавалась, что супруг называет ее козочкой.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Завод "Азовсталь" стал одним из символов сопротивления Украины полномасштабному вторжению российских оккупационных войск. Завод был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные (в том числе бойцы Нацгвардии, полка НГУ "Азов", СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы и Нацполиции) с середины марта до 16 мая, когда защитники получили приказ покинуть "Азовсталь".

1 декабря состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украине удалось освободить 50 своих защитников, в том числе защитников "Азовстали". В ноябре произошли три обмена пленными, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек.