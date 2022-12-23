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23 декабря, 2022
 
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"Свободу защитникам "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Прокопенко показала новую иллюстрацию

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Катерина Прокопенко: Сделайте это!
Катерина Прокопенко: Сделайте это!
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 22 декабря разместила в Instagram ролик, в котором призвала освободить защитников "Азовстали".

Прокопенко изобразила козу в разных образах. Животное держит транспарант с надписью "Свободу защитникам "Азовстали".

"Сделайте это!" – подписала пост иллюстратор.

Контекст:

Название Instagram Катерины Прокопенко – "коза рогата". Она признавалась, что супруг называет ее козочкой.

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

Завод "Азовсталь" стал одним из символов сопротивления Украины полномасштабному вторжению российских оккупационных войск. Завод был последним объектом в Мариуполе, который удерживали украинские военные (в том числе бойцы Нацгвардии, полка НГУ "Азов", СБУ, ВСУ, Госпогранслужбы и Нацполиции) с середины марта до 16 мая, когда защитники получили приказ покинуть "Азовсталь".

1 декабря состоялся очередной обмен пленными, в ходе которого Украине удалось освободить 50 своих защитников, в том числе защитников "Азовстали". В ноябре произошли три обмена пленными, в ходе которых Украина вернула домой из российского плена 98 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский Зеленский в июне уточнял, что российские оккупанты держат в плену более 2,5 тыс. защитников "Азовстали"– их перевезли из Мариуполя в Новоазовск и Оленовку, расположенные на территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Президент Украины призывал Россию к обмену пленными в формате "всех на всех".

Теги: Азовсталь, обмен пленными, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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