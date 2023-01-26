ССО "Азов" официально стали 3-й отдельной штурмовой бригадой Сухопутных войск ВСУ

"ССО "Азов" масштабируются и приобретают еще большую мощь в освободительной войне... Наше подразделение было создано 24 февраля в боях за столицу. Бойцы ТрО "Азов Киев" уже доказывали свою боевую дееспособность и росли до подразделения Сил специальных операций", – говорится в сообщении.

Боевой путь подразделения начался с добровольческого отряда территориальной обороны 24 февраля 2022 года. Он был создан ветеранами подразделения полк "Азов" и представителями азовского движения. Пресс-служба бригады отметила, что бойцы ТрО "Азов" защищали Киев и Киевскую область. Весной 2022 года подразделение было переформатировано, а бойцы ССО воевали на запорожском направлении, а также помогали освобождать Херсон и участвовали в боях в Донецкой области.

В обновленной бригаде отметили, что постоянно растут численно, принимая и обучая в своих рядах высокомотивированных бойцов.

"Эволюция азовского подразделения в составе ВСУ будет продолжаться и в дальнейшем. Воинское мастерство, холодную ярость к врагу и стремление освободить свое мы воплотим в борьбе с оккупантами на пути к нашей окончательной победе. Время решающей битвы настало", – сообщили в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

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Видео: 3-тя окрема штурмова бригада / YouYube