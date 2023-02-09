Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото

"Без боя нет славы", – написала она.

На черно-белой иллюстрации изображены три воина на фоне надписи "Азов" на английском языке.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.