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10 февраля, 2023
 
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Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото

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Прокопенко: Без боя нет славы
Прокопенко: Без боя нет славы
Фото: vazhlyva.project / Instagram

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко 9 февраля разместила в Instagram фото своей новой иллюстрации, которую посвятила защитникам "Азовстали".

"Без боя нет славы", –  написала она.

На черно-белой иллюстрации изображены три воина на фоне надписи "Азов" на английском языке.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В промзоне "Азовстали" находились последние защитники Мариуполя перед операцией по их выводу.

По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: полк Азов, Азовсталь, война России против Украины, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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