"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя

Катерина Прокопенко: Знайте их имена. Не забывайте об их подвиге Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

"Знайте их имена. Не забывайте об их подвиге", – подписала она видео.

В коротком анимационном ролике показан защитник Мариуполя в военной форме и с крыльями за спиной, разъединенные руки как символ прощания, оплакивающая погибшего воина девушка, а также голубь с желто-голубым цветком.

"Ангелы Мариуполя. Мы не хотели бы отпускать их в другие миры. Мы скучаем по вам.

Помните о них. Они наши герои", – такой текст сопровождает смену картинок.

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