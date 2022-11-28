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28 ноября, 2022
 
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"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя

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Катерина Прокопенко: Знайте их имена. Не забывайте об их подвиге
Катерина Прокопенко: Знайте их имена. Не забывайте об их подвиге
Скриншот: Радіо Свобода Україна / YouTube

Жена освобожденного из плена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко, украинский иллюстратор Катерина Прокопенко, 27 ноября разместила в Instagram ролик, в котором призвала помнить защитников Мариуполя.

"Знайте их имена. Не забывайте об их подвиге", – подписала она видео.

В коротком анимационном ролике показан защитник Мариуполя в военной форме и с крыльями за спиной, разъединенные руки как символ прощания, оплакивающая погибшего воина девушка, а также голубь с желто-голубым цветком.

"Ангелы Мариуполя. Мы не хотели бы отпускать их в другие миры. Мы скучаем по вам.
Помните о них. Они наши герои", – такой текст сопровождает смену картинок.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.

21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.

4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.

По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.

Теги: Россия, Украина, война, Азовсталь, видео, война России против Украины, погибшие, ролик, жена, Денис Прокопенко, Катерина Прокопенко
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