"Ангелы Мариуполя". Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила анимацию погибшим защитникам Мариуполя

"Знайте их имена. Не забывайте об их подвиге", – подписала она видео.
В коротком анимационном ролике показан защитник Мариуполя в военной форме и с крыльями за спиной, разъединенные руки как символ прощания, оплакивающая погибшего воина девушка, а также голубь с желто-голубым цветком.
"Ангелы Мариуполя. Мы не хотели бы отпускать их в другие миры. Мы скучаем по вам.
Помните о них. Они наши герои", – такой текст сопровождает смену картинок.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Катерина Прокопенко вместе с членами семей защитников "Азовстали" в составе одноименной ассоциации занимается организацией процесса освобождения из плена украинских защитников.
21 сентября ее мужа Дениса Прокопенко освободили из плена. Всего было освобождено 215 защитников Украины, из них 108 – азовцы. Сейчас он находится в Турции. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он вместе с другими командирами защитников Мариуполя останется там до конца войны.
4 октября Катерина и Денис Прокопенко встретились.
По словам Катерины Прокопенко, наибольшее желание ее мужа – чтобы его побратимы как можно скорее вернулись домой из плена.