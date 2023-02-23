"Мир означает справедливость". Кулеба призвал поддержать резолюцию о суверенитете и целостности Украины

Кулеба: Мы знаем, за что боремся. Мы защищаем нашу землю, наши семьи, наши дома. Может ли кто-то сказать, за что умирают россияне на чужой земле? Фото: EPA

"Я знаю, что некоторые все еще думают и иногда говорят: "Мы хотим быть друзьями и с Украиной, и с Россией. Пускай все закончится как можно быстрее с любым результатом". Я могу понять это. Проблема в том, что в этой войне нет двух равных сторон. Есть агрессор и жертва. Я понимаю, что некоторые страны все еще не хотят занимать сторону Украины по определенным причинам. Но это не о том. Это о занятии стороны Устава ООН. Это о занятии стороны международного права. Это о занятии стороны резолюций Генассамблеи ООН. Это все принятые нами правила, и мы все заинтересованы в их соблюдении", – заявил он.

По его словам, РФ считает, что правила на нее не распространяются и существуют только для того, чтобы их нарушать.

"Мы все говорим о мире сегодня. Но что является миром? Cвобода оккупанта управлять землей, которую он отнял? Безнаказанность для военных преступников? Передышка и возможность подготовиться к новой войне и новым преступлениям? Мы только больше погрузимся в проблему, если заменим одну ужасную реальность на другую и назовем это "миром", – сказал он.

Кулеба заявил, что в 1945 году настоящий мир наступил не потому, что войска прекратили сражаться, а потому, что "зло было побеждено".

"Мир означает справедливость", – сказал он.

Министр напомнил, что три месяца назад президент Украины Владимир Зеленский презентовал формулу мира, которая состоит из 10 пунктов. Она, как заявлял ранее президент, предусматривает координацию международных усилий по установлению ядерной, энергетической и продовольственной безопасности. Одним из главных положений является вывод российских войск со всей территории Украины в пределах международно признанных границ.

"Каждый из этих шагов может быть выполнен, если есть сильная воля к миру у многих стран. И если мы все объединим наши усилия вокруг общей цели. Вместо того, чтобы прятаться за маской нейтралитета, давайте выберем решение в пользу Устава ООН и международного права. Еще никогда в современной истории границы между добром и злом не были настолько четкими. Одна страна хочет жить в мире, и я представляю эту страну. Вторая хочет убивать и уничтожать. У нее тоже есть представители. Нет другой страны в мире, которая хотела бы мира так, как хочет его Украина", – заявил он.

Кулеба отметил, что украинцы защищают свою страну.

"Мы знаем, за что боремся. Мы защищаем нашу землю, наши семьи, наши дома. Может ли кто-то сказать, за что умирают россияне на чужой земле?" – заявил он.

Министр призвал членов ООН поддержать проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

СМИ ранее сообщали, что в проекте, в частности, повторяется уже озвученное Генассамблеей требование, чтобы Россия "немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы" за международно признанные границы Украины. И подтверждается, что никакая территория, захваченная с помощью угрозы или применения силы, не будет считаться законной.