"Первый в истории двусторонних отношений". Зеленский провел разговор с президентом Уганды

"Рад провести первый в истории двусторонних отношений разговор с президентом Уганды Йовери Мусевени. Рассказал об украинских мирных инициативах в ООН. Также говорили о потенциале развития двусторонних отношений", – написал он.

22 февраля возобновила работу 11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН, созванная в связи с полномасштабной войной России против Украины. Ожидается, что 23 февраля поздно вечером состоится голосование по резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине". В резолюции подчеркивается необходимость мира, обеспечивающего суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины.