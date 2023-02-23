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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Чрезвычайная сессия Генассамблеи ООН. Венгрия призвала к переговорам между США и Россией, Китай заявил, что "отправка оружия не принесет мира"

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В заседании объявили перерыв до 22.00 по Киеву
В заседании объявили перерыв до 22.00 по Киеву
Фото: ЕРА

23 февраля в ходе дебатов 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН выступили представители более 20 стран, большинство спикеров призывали поддержать украинскую резолюцию, заявляли о поддержке суверенитета Украины и говорили о зверствах российских оккупантов в Украине, а также призывали РФ вывести войска из Украины.

Трансляцию вели на сайте ООН.  

"Смелый украинский народ заслуживает не только нашего сочувствия, но и нашей поддержки и солидарности", – подчеркнул глава МИД Польши Збигнев Рау. Он заверил, что Польша продолжит поддерживать Украину столько, сколько понадобится. 

Рау призвал страны ООН доказать преданность принципам организации, "не оставить их бессильными". Поддержка проекта резолюции – обязательство стран ООН, добавил глава МИД Польши. 

В то же время выступления представителей некоторых стран, в частности, Венгрии, Китая и Ирана отличались от остальных. 

Так, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в этой войне "нет победителей в этой войне, в ней могут быть только проигравшие", сказал, что поставки оружия Украине и антироссийские санкции не помогли завершить войну – и призвал к прекращению огня и переговорам между США и Россией. 

"Я считаю, что ООН должна выполнить свою роль. Мы все прекрасно знаем, что ООН была создана, чтобы служить площадкой для диалога для тех стран, многие из которых считали друг друга врагами. Именно поэтому мы поощряем переговоры между Россией и Соединенными Штатами Америки как можно скорее в рамках ООН", – заявил он. Сийярто уже высказывал подобное мнение и МИД Украины ответил, что не Венгрии принимать решения о переговорах относительно войны РФ против Украины.

Прекращение военных действий не обязательно означает установление справедливого мира, подчеркнул в своем выступлении глава МИД Японии Хаяси Есимаса. 

"В этом зале 193 страны – члена ООН. Они представляют различные позиции. Я считаю, что столь разные взгляды могут сойтись на одном: мы все хотим, чтобы в Украине был мир. Или по крайней мере, большинство из нас хочет мира в Украине. Этот проект резолюции посвящен миру. Но мир должен быт основан на определенных принципах", – продолжил глава МИД Японии Хаяси Есимаса.

"Представьте себе: что, если постоянный член Совбеза ООН начал агрессию против вашей Родины? Захватил часть территории – а потом прекратил военные действия, призвав к миру? Я бы назвал это несправедливым миром. Это была бы победа агрессора. Ужасный прецедент для остальной части планеты: мир вернется к законам джунглей, где сила и принуждение преобладают", – добавил он и сообщил, что Япония поддержит проект украинской резолюции. 

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб подчеркнула: война отразилась на всем мировом сообществе. Она тоже выразила поддержку резолюции. 

"Россия должна прекратить свою агрессию против Украины, которая является нарушением международного права и Устава ООН. Она должна вывести войска с украинских территорий. Мир также требует справедливости", – добавила она в Twitter. 

Представитель Китая Дай Бинг сказал на заседании, что спустя год после начала полномасштабной войны РФ против Украины "жестокие факты являются убедительным доказательством того, что отправка оружия не принесет мира". Войну он назвал "украинским кризисом" и призвал к мирному урегулированию. 

Дай Бинг заявил, что позиция Китая "последовательна и ясна: суверенитет и территориальную целостность любой страны необходимо уважать, принципы Устава ООН – соблюдать". 

По его словам приоритет Китая – "содействие прекращению огня и военных действий без промедления". 

"Мы призываем обе стороны конфликта воздержаться от боевых действий", – сказал он, но ни разу не упомянул Россию как страну агрессора. 

Представитель Ирана заявил, что война началась из-за "провокаций", но призвал "все стороны от военных амбиций" в пользу дипломатии. Часть своего выступления он использовал, чтобы озвучить претензии к Израилю, а в завершение добавил, что Иран резолюцию не поддержит, но и не будет голосовать против (текст резолюции "не оправдал ожиданий" Тегерана). 

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок подчеркнула, что голосование за резолюцию – это голосование за будущее мира.

"Агрессивная война России принесла ужасные страдания не только Украине. Она нанесла зияющие раны всему миру. Семьи на всех континентах не могут свести концы с концами из-за растущих цен на продукты питания и энергоносители. Мы хотим, чтобы эти страдания прекратились. В Украине. И во всем мире. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Мы хотим мира. И у нас есть план мира: Устав ООН – суверенное равенство, территориальная целостность и неприменение силы. Сегодня мы должны сделать выбор: молчать - или защищать наш Устав ООН. Чтобы Устав мог защитить нас", – заявила глава МИД Германии.

Бербок была последним спикером на этом этапе. После ее выступления в заседании объявили перерыв до 15.00 по местному времени (22.00 по Киеву), после которого Генассамблея планирует перейти к голосованию за резолюцию. 

Контекст:

пецсессия ГА ООН возобновила работу 22 февраля, за два дня до первой годовщины полномасштабной войны России против Украины. В первый день дебатов Украина представила проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине"По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, резолюция, в частности, потребует от России вывести войска из Украины.  

Кулеба заявил журналистам в кулуарах ООН, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", – сказал он.

К проекту резолюции подали две поправки, обе – Беларусь, поддерживающая в войне Россию. Минск предложил исключить из текста слова "полномасштабное вторжение в Украину" и заменить фразу "агрессия Российской Федерации против Украины" на "военные действия в Украине" и внести в резолюцию пункт с призывом к мирным переговорам и об отказе от поставок оружия в зону конфликта.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Польша, ООН, Япония, МИД Польши, ФРГ, диплом, дебаты, МИД Германии, МИД Бельгии, МИД Венгрии, резолюция, голосование, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН, Петер Сийярто, Збигнев Рау, Анналена Бербок
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