Генасамблея ООН продолжает дебаты по украинской резолюции и может "проголосовать за мир". Трансляция

Спецсессия ГА ООН возобновила работу 22 февраля, за два дня до первой годовщины полномасштабной войны России против Украины. В первый день дебатов Украина представила проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в кулуарах ООН, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.
"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", – сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ГА ООН поддержать резолюцию.
Сегодня Генассамблея продолжила дебаты. Первым выступил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Он говорил от имени стран Северной Европы и подчеркнул, что сегодня у Генассамблеи "есть возможность проголосовать за мир, который бы соответствовал принципам Устава ООН".
"На нас налагается общая ответственность сплотить ряды и препятствовать нарушению международного права", – подчеркнул Расмуссен, говоря о резолюции.
11-я чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН возобновила работу в канун годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину. Оно началось 24 февраля 2022 года. В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
Для окончания войны Украина предложила мирный план, состоящий из 10 пунктов. "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул Зеленский.