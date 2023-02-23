Генасамблея ООН продолжает дебаты по украинской резолюции и может "проголосовать за мир". Трансляция

Видео: Суспільне Новини / YouTube

Спецсессия ГА ООН возобновила работу 22 февраля, за два дня до первой годовщины полномасштабной войны России против Украины. В первый день дебатов Украина представила проект резолюции "Принципы, лежащие в основе всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в Украине".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил журналистам в кулуарах ООН, что Россия всеми силами старается сорвать принятие резолюции.

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция будет успешно проголосована", – сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ГА ООН поддержать резолюцию.

Сегодня Генассамблея продолжила дебаты. Первым выступил министр иностранных дел Дании Ларс Локке Расмуссен. Он говорил от имени стран Северной Европы и подчеркнул, что сегодня у Генассамблеи "есть возможность проголосовать за мир, который бы соответствовал принципам Устава ООН".

"На нас налагается общая ответственность сплотить ряды и препятствовать нарушению международного права", – подчеркнул Расмуссен, говоря о резолюции.