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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки армия РФ больше 80 раз обстреляла территорию Украины. Оккупанты атакуют в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб

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23 февраля ВСУ отбили около 100 атак оккупантов в Харьковской области и на Донбассе
23 февраля ВСУ отбили около 100 атак оккупантов в Харьковской области и на Донбассе 
Фото: ЕРА

За последние сутки армия России нанесла 10 ракетных и 31 авиационный удар по украинской территории. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 24 февраля в Facebook.

Оккупанты также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Основные усилия врага сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили там около 100 атак противника", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на севере страны – волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0RcvGoxR5tN6G8fq3XAM658eaTbivGuqA1W7SU5H6cWoCz3hT2Dig1dzr5vnz7AJwl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 850 российских оккупантов.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Днепропетровская область, Запорожская область, РСЗО, Черниговская область, армия РФ, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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