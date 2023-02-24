За сутки армия РФ больше 80 раз обстреляла территорию Украины. Оккупанты атакуют в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб

23 февраля ВСУ отбили около 100 атак оккупантов в Харьковской области и на Донбассе Фото: ЕРА

Оккупанты также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

"Основные усилия врага сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили там около 100 атак противника", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на севере страны – волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено.