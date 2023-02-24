За сутки армия РФ больше 80 раз обстреляла территорию Украины. Оккупанты атакуют в Харьковской области и на Донбассе – Генштаб

Оккупанты также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате пострадали гражданские объекты в Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.
"Основные усилия врага сейчас сосредоточены на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили там около 100 атак противника", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, на севере страны – волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок российской армии не обнаружено.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
По данным Генштаба ВСУ на утро 23 февраля 2023 года, украинские военные уничтожили около 145 850 российских оккупантов.