Генштаб ВСУ: Россия активно ведет воздушную разведку на востоке Украины и теряет технику, наступление идет на пяти направлениях

Украинские защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала", отметили в Генштабе ВСУ Фото: defence-ua.com (архив)

Об этом 23 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Основные усилия Российская Федерация сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, – говорится в сообщении. – Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие – теряет технику: наши защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала".

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений" – "признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено".

В течение суток оккупанты применили боевую авиацию вблизи населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, российские войска из минометов и артиллерии обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.

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