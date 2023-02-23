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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Россия активно ведет воздушную разведку на востоке Украины и теряет технику, наступление идет на пяти направлениях

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Украинские защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала", отметили в Генштабе ВСУ
Украинские защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала", отметили в Генштабе ВСУ
Фото: defence-ua.com (архив)

За последние сутки в составе и положении группировок российских оккупационных войск на востоке Украины изменений не отмечается.

Об этом 23 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Основные усилия Российская Федерация сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, – говорится в сообщении. – Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие – теряет технику: наши защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала".

Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений" – "признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено".

В течение суток оккупанты применили боевую авиацию вблизи населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Кроме того, российские войска из минометов и артиллерии обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0CFJt8cHgbuia1ERaKwbE5UH9tVfmjsYY2GNgqZYhQXkqo5eKr6BW4dUQ8yzcxnoRl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, авиация, разведка, Харьковская область, оборона, артиллерия, беспилотники, обстрелы, наступление, война России против Украины, миномет, российские оккупанты
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