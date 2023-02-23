Генштаб ВСУ: Россия активно ведет воздушную разведку на востоке Украины и теряет технику, наступление идет на пяти направлениях

Об этом 23 февраля в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Основные усилия Российская Федерация сосредоточивает на ведении наступательных действий на купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях, – говорится в сообщении. – Для уточнения положения наших подразделений и коррекции огня артиллерии противник активно ведет воздушную разведку. Как следствие – теряет технику: наши защитники уничтожили российские БПЛА типа "Мерлин" и "Зала".
Отмечается, что на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях "оперативная обстановка без существенных изменений" – "признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено".
В течение суток оккупанты применили боевую авиацию вблизи населенных пунктов в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.
Кроме того, российские войска из минометов и артиллерии обстреляли районы ряда населенных пунктов на северском, слобожанском, купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, шахтерском, запорожском и херсонском направлениях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.