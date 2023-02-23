Генштаб ВСУ: Стратегическое поражение РФ в войне против Украины необратимо

Военные ресурсы передовых стран мира, поддерживающих Украину, значительно больше, чем у РФ, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Стратегическое поражение РФ в войне против Украины необратимо, поскольку наше государство поддерживают передовые страны мира, ресурсы которых по сравнению с РФ значительно больше", – сказал Громов.

По его словам, руководство Украины "осуществляет мероприятия по созданию резервов, что должно обеспечить ротацию и восстановление боеспособности подразделений, выполняющих задания на передовой".

Кроме того, продолжается подготовка украинских военных работе на западной технике, добавил Громов.