Генштаб ВСУ: Стратегическое поражение РФ в войне против Украины необратимо

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
"Стратегическое поражение РФ в войне против Украины необратимо, поскольку наше государство поддерживают передовые страны мира, ресурсы которых по сравнению с РФ значительно больше", – сказал Громов.
По его словам, руководство Украины "осуществляет мероприятия по созданию резервов, что должно обеспечить ротацию и восстановление боеспособности подразделений, выполняющих задания на передовой".
Кроме того, продолжается подготовка украинских военных работе на западной технике, добавил Громов.
С начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, заявил 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин.
Он заверил по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, скорость оборонных поставок "влияет на успехи на поле боя".