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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Генштаб ВСУ: Стратегическое поражение РФ в войне против Украины необратимо

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Военные ресурсы передовых стран мира, поддерживающих Украину, значительно больше, чем у РФ, отметили в Генштабе ВСУ
Военные ресурсы передовых стран мира, поддерживающих Украину, значительно больше, чем у РФ, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (иллюстративное)

Стратегическое поражение России, которая в феврале 2022 года начала полномасштабное нападение на Украину, необратимо.

Об этом 23 февраля на брифинге, который в YouTube транслировало Военное телевидение Украины, заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Стратегическое поражение РФ в войне против Украины необратимо, поскольку наше государство поддерживают передовые страны мира, ресурсы которых по сравнению с РФ значительно больше", – сказал Громов.

По его словам, руководство Украины "осуществляет мероприятия по созданию резервов, что должно обеспечить ротацию и восстановление боеспособности подразделений, выполняющих задания на передовой".

Кроме того, продолжается подготовка украинских военных работе на западной технике, добавил Громов.

Контекст:

С начала полномасштабной войны союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, заявил 14 февраля глава Пентагона Ллойд Остин.

Он заверил по итогам девятого "Рамштайна", что США и их союзники сделают все возможное для обеспечения Украины достаточным количеством боеприпасов в кратчайшие сроки.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, скорость оборонных поставок "влияет на успехи на поле боя".

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, военная помощь, война России против Украины, брифинг, Алексей Громов
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