"Скорость оборонных поставок влияют на успехи на поле боя". Зеленский поставил в пример помощь Великобритании Украине

"Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон", – отметил президент.

По словам Зеленского, "было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя".

"Обсудили и весомые политические вопросы, которые мы должны решить уже на этой неделе. Вторая половина недели будет еще более активной с точки зрения международных отношений. Дипломатический темп сохраняем", – подчеркнул он.

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