"Скорость оборонных поставок влияют на успехи на поле боя". Зеленский поставил в пример помощь Великобритании Украине

"Уже вечером говорил с премьер-министром Великобритании. Очень мощно работаем вместе с Британией для усиления наших воинов, для приближения нашей общей победы, для реализации наших оборонных договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон", – отметил президент.
По словам Зеленского, "было бы очень хорошо, если бы все наши партнеры так же, как Британия, понимали, как скорость оборонных поставок влияет на конкретные успехи на поле боя".
"Обсудили и весомые политические вопросы, которые мы должны решить уже на этой неделе. Вторая половина недели будет еще более активной с точки зрения международных отношений. Дипломатический темп сохраняем", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь.
В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря. Лондон обязался сохранить поддержку на таком же уровне в 2023-м, говорилось в релизе. В частности, Британия приняла решение о поставке в Украину танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90.
Зеленский совершил визит в Великобританию 8 февраля. Он выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, и провел переговоры с премьер-министром. По итогу встречи достигнута договоренность об обучении украинских пилотов в Великобритании.