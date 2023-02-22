Зеленский подписал указ о введении секторальных санкций против всех финучреждений России – Минэкономики

Об этом сообщил пресс-центр Минэкономики.
Отмечается, что указ вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Верховной Радой – соответствующий проект постановления Зеленский представил на рассмотрение парламента.
Президент предложил Раде ввести санкции сроком на 50 лет против финучреждений России.
"Очень мощное санкционное решение, под действие которого попадают сотни российских банков, десятки тысяч финансовых учреждений государства-агрессора. Речь идет об остановке и запрете отношений, в частности корреспондентских, остановке выполнения финобязательств перед российскими финучреждениями, обслуживании платежных средств, эмитированных российскими учреждениями и так далее, – подчеркнула первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. – Фактически, российский финансовый сектор прекращает существование для Украины. Также это решение – прочная база для дальнейшего сотрудничества с нашими партнерами по вопросам усиления и отражения санкций".
В частности, решение предусматривает введение санкций против:
Указывается, что, согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады.
Решение вступает в силу с момента принятия постановления Радой и "является обязательным к исполнению", подчеркнули в Минэкономики Украины.
На момент написания материала текст указа президента не был опубликован.
В середине декабря 2022 года межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО Украины предложения Нацбанка по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским, учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщило Минэкономики.
В министерстве подчеркнули, что применение секторальных санкций минимизирует случаи избегания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц.
Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что персональные санкции против отдельных учреждений РФ создают условия для избегания ограничений.