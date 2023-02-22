Зеленский подписал указ о введении секторальных санкций против всех финучреждений России – Минэкономики

Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины от 22 февраля о введении секторальных санкций ко всем финучреждениям РФ Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Об этом сообщил пресс-центр Минэкономики.

Отмечается, что указ вступит в силу одновременно с утверждением секторальных санкций Верховной Радой – соответствующий проект постановления Зеленский представил на рассмотрение парламента.

Президент предложил Раде ввести санкции сроком на 50 лет против финучреждений России.

"Очень мощное санкционное решение, под действие которого попадают сотни российских банков, десятки тысяч финансовых учреждений государства-агрессора. Речь идет об остановке и запрете отношений, в частности корреспондентских, остановке выполнения финобязательств перед российскими финучреждениями, обслуживании платежных средств, эмитированных российскими учреждениями и так далее, – подчеркнула первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко. – Фактически, российский финансовый сектор прекращает существование для Украины. Также это решение – прочная база для дальнейшего сотрудничества с нашими партнерами по вопросам усиления и отражения санкций".

В частности, решение предусматривает введение санкций против:

банков, зарегистрированных/имеющих местонахождение в РФ, в том числе и центрального банка государства-агрессора;

небанковских кредитных организаций;

операторов платежных систем;

профессиональных участников фондового рынка;

страховых компаний;

инвестфондов;

других финучреждений, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

Указывается, что, согласно закону Украины "О санкциях", решение о введении секторальных санкций принимается СНБО, вводится в действие указом президента и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады.

Решение вступает в силу с момента принятия постановления Радой и "является обязательным к исполнению", подчеркнули в Минэкономики Украины.

На момент написания материала текст указа президента не был опубликован.