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Зеленский предложил Раде ввести санкции сроком на 50 лет против финучреждений России

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Рада рассмотрит проект постановления №9045, который внес Зеленский
Рада рассмотрит проект постановления №9045, который внес Зеленский
Фото: Андрей Нестеренко / rada.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 22 февраля внес в Раду проект постановления №9045 об утверждении решения СНБО Украины "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к финансовым учреждениям РФ".

Карточка документа опубликована на сайте парламента.

22 февраля СНБО Украины поддержал внесенные НБУ предложения о применении секторальных специальных экономических санкций ко всем зарегистрированным банкам, которые находятся в России, сроком на 50 лет.

В перечень входят Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестфонды и другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

В частности, предложенные санкции включают 10 пунктов:

  • остановка операций с активами, которые принадлежат финучреждениям РФ;
  • запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских, с финучреждениями РФ;
  • запрет заключения сделок с финучреждениями РФ;
  • запрет поддержания деловых отношений с финучреждениями РФ, в том числе корреспондентских отношений, в случае отсутствия активов на счетах таких учреждений;
  • запрет покупки ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу Украины;
  • остановка исполнения экономических и денежных обязательств в пользу финучреждений РФ;
  • запрет на инвестиции в пользу финучреждений РФ;
  • остановка обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдача наличных), эмитированных финучреждениями РФ;
  • запрет зачисления средств на счета клиентов – физических/юридических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями РФ;
  • аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком: международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ; участника международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ; участника – финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Кроме того, физическим и юридическим лицам также запрещается совершать действия, которые приводят к нарушению и избеганию введенных ограничений.

Контекст:

В середине декабря 2022 года межведомственная рабочая группа (МРГ) по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение СНБО Украины предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским, учреждениям Российской Федерации и Республики Беларусь, сообщило Минэкономики.

В министерстве подчеркнули, что применение секторальных санкций минимизирует случаи избегания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц.

Глава НБУ Андрей Пышный отмечал, что персональные санкции против отдельных учреждений РФ создают условия для избегания ограничений.

Теги: Россия, Украина, инвестиции, санкции, НБУ, СНБО, запрет, Центробанк, Владимир Зеленский, Нацбанк, парламент, президент, ограничения
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