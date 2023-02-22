Зеленский предложил Раде ввести санкции сроком на 50 лет против финучреждений России

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22 февраля СНБО Украины поддержал внесенные НБУ предложения о применении секторальных специальных экономических санкций ко всем зарегистрированным банкам, которые находятся в России, сроком на 50 лет.

В перечень входят Центробанк РФ, небанковские кредитные организации, операторы платежных систем, профессиональные участники фондового рынка, страховые компании, инвестфонды и другие финучреждения, которые зарегистрированы и оказывают услуги в России.

В частности, предложенные санкции включают 10 пунктов:

остановка операций с активами, которые принадлежат финучреждениям РФ;

запрет на установление деловых отношений, в том числе корреспондентских, с финучреждениями РФ;

запрет заключения сделок с финучреждениями РФ;

запрет поддержания деловых отношений с финучреждениями РФ, в том числе корреспондентских отношений, в случае отсутствия активов на счетах таких учреждений;

запрет покупки ценных бумаг и других финансовых инструментов, эмитентами которых являются финучреждения РФ, за исключением отчуждения (в том числе безвозмездного) ценных бумаг в пользу Украины;

остановка исполнения экономических и денежных обязательств в пользу финучреждений РФ;

запрет на инвестиции в пользу финучреждений РФ;

остановка обслуживания электронных платежных средств (переводы, осуществление расчетов и выдача наличных), эмитированных финучреждениями РФ;

запрет зачисления средств на счета клиентов – физических/юридических лиц по переводам, инициированным с использованием электронных платежных средств, эмитированных финучреждениями РФ;

аннулирование регистрации и запрет новых регистраций Нацбанком: международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ; участника международной платежной системы, оператором которой является финучреждение РФ; участника – финучреждения РФ международной платежной системы, оператором которой является резидент Украины.

Кроме того, физическим и юридическим лицам также запрещается совершать действия, которые приводят к нарушению и избеганию введенных ограничений.