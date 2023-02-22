Зеленский ответил на петицию с призывом возобновить электронное декларирование для чиновников

"Благодарю всех за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе усовершенствования антикоррупционного законодательства Украины в условиях военного положения", – заявил он.
Президент отметил, что 23 сентября 2022 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект закона Украины №8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза", который, в частности, предлагает восстановить обязанности чиновников подавать электронные декларации. Профильный комитет рекомендовал принять его за основу с учетом комитетских предложений.
30 января 2023 года один из лидеров Автомайдана, военнослужащий Алексей Гриценко зарегистрировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении электронного декларирования публичных служащих. Восстановление электронного декларирования публичных служащих ее автор считает "важной предпосылкой для выявления коррупционеров". К 3 февраля петиция набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.
Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов".
В мае НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".
Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки". Они заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.