ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский ответил на петицию с призывом возобновить электронное декларирование для чиновников

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Благодарю всех за неравнодушие в вопросе усовершенствования антикоррупционного законодательства
Зеленский: Благодарю всех за неравнодушие в вопросе усовершенствования антикоррупционного законодательства
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возобновлении декларирования доходов чиновников и депутатов.

"Благодарю всех за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе усовершенствования антикоррупционного законодательства Украины в условиях военного положения", – заявил он.

Президент отметил, что 23 сентября 2022 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект закона Украины №8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза", который, в частности, предлагает восстановить обязанности чиновников подавать электронные декларации. Профильный комитет рекомендовал принять его за основу с учетом комитетских предложений.

30 января 2023 года один из лидеров Автомайдана, военнослужащий Алексей Гриценко зарегистрировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении электронного декларирования публичных служащих. Восстановление электронного декларирования публичных служащих ее автор считает "важной предпосылкой для выявления коррупционеров". К 3 февраля петиция набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.

Контекст:

Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов". 

В мае НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".

Возобновить электронное декларирование призывали, в частности, послы стран "Большой семерки". Они заявляли, что это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: петиция, декларация, военное положение, Владимир Зеленский, война России против Украины, электронное декларирование
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (14416)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (13075)
3
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (8038)
4
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7903)
5
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (6303)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5499)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5485)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4593)
 
 
 
 