Зеленский ответил на петицию с призывом возобновить электронное декларирование для чиновников

Зеленский: Благодарю всех за неравнодушие в вопросе усовершенствования антикоррупционного законодательства Фото: EPA

"Благодарю всех за активную гражданскую позицию и неравнодушие в вопросе усовершенствования антикоррупционного законодательства Украины в условиях военного положения", – заявил он.

Президент отметил, что 23 сентября 2022 года глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия зарегистрировал проект закона Украины №8071 "О внесении изменений в некоторые законы Украины с целью выполнения требований Европейской комиссии по приобретению Украиной статуса члена Европейского союза", который, в частности, предлагает восстановить обязанности чиновников подавать электронные декларации. Профильный комитет рекомендовал принять его за основу с учетом комитетских предложений.

30 января 2023 года один из лидеров Автомайдана, военнослужащий Алексей Гриценко зарегистрировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении электронного декларирования публичных служащих. Восстановление электронного декларирования публичных служащих ее автор считает "важной предпосылкой для выявления коррупционеров". К 3 февраля петиция набрала более 25 тыс. голосов, необходимых для ее рассмотрения.