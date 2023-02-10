Послы G7 надеются на возобновление электронного декларирования в Украине – заявление

"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости во время войны и в период послевоенного восстановления. Послы G7 надеются на скорое возобновление Верховной Радой системы электронного декларирования Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", – говорится в заявлении.

Ефективні антикорупційні механізми є ключовими для стійкості * під час війни та в період післявоєнної відбудови. Посли G7 сподіваються на швидке відновлення @ua_parliament системи електронного декларування. Це дозволить запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади.

Контекст:

Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов".

В мае НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".

В феврале петиция о возобновлении декларирования доходов чиновников и депутатов на сайте президента Украины набрала более 25 тыс. подписей, теперь ее должен рассмотреть глава государства.