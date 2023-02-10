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Послы G7 надеются на возобновление электронного декларирования в Украине – заявление

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Послы G7 отметили, что возобновление электронного декларирования позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти
Послы G7 отметили, что возобновление электронного декларирования позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти
Фото: EPA

Послы стран "Большой семерки" призвали возобновить электронное декларирование в Украине. Об этом говорится в заявлении послов в Twitter 10 февраля.

"Эффективные антикоррупционные механизмы являются ключевыми для устойчивости во время войны и в период послевоенного восстановления. Послы G7 надеются на скорое возобновление Верховной Радой системы электронного декларирования Это позволит предотвратить коррупцию и укрепит доверие граждан к власти", – говорится в заявлении.

Контекст:

Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов".

В мае НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".

В феврале петиция о возобновлении декларирования доходов чиновников и депутатов на сайте президента Украины набрала более 25 тыс. подписей, теперь ее должен рассмотреть глава государства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Большая семерка, декларация, электронное декларирование, послы
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