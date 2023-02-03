Петиция о возобновлении декларирования для чиновников в Украине набрала 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить Зеленский

Обязательное декларирование было отменено в марте 2022 года из-за введения военного положения после полномасштабного вторжения России в Украину.
30 января 2023 года один из лидеров Автомайдана, военнослужащий Алексей Гриценко зарегистрировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении электронного декларирования публичных служащих.
Восстановление электронного декларирования публичных служащих ее автор считает "важной предпосылкой для выявления коррупционеров".
Автор обращения отмечает, что введение электронного декларирования стало одним из самых больших успехов антикоррупционных реформ в Украине. Благодаря этому антикоррупционные органы и общественность смогли выявить десятки служащих с незаконно приобретенным состоянием.
Решение приостановить декларирование автор и подписанты петиции считают необоснованным.
Возобновить обязательное электронное декларирование для публичных служащих в Украине призывают и общественные организации. Как сообщили в декабре 2022 года в Transparency International Украина, только треть всех чиновников подали декларации за 2021 год.
"Скорее всего, в следующем году количество поданных деклараций сократится еще больше, ведь если их представление превращается в "добровольное", то де-факто это означает демонтаж одной из ключевых антикоррупционных реформ", – подчеркивается в сообщении.
Доступ к публичной части реестра деклараций Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) ограничило 24 февраля 2022 года, в день полномасштабного вторжения России в Украину, для "максимального усиления защиты личных данных декларантов".
В мае НАПК объяснило, что во время военного положения не обязательно подавать декларации какого-либо вида, а после завершения войны "у чиновников есть еще три месяца на подачу декларации без нарушения требований срока".