Петиция о возобновлении декларирования для чиновников в Украине набрала 25 тыс. подписей. Теперь на нее должен ответить Зеленский

По данным Transparency International Украина на конец 2022 года, только треть украинских чиновников подали декларации за 2021 год Фото: depositphotos.com

Обязательное декларирование было отменено в марте 2022 года из-за введения военного положения после полномасштабного вторжения России в Украину.

30 января 2023 года один из лидеров Автомайдана, военнослужащий Алексей Гриценко зарегистрировал петицию к президенту Владимиру Зеленскому о восстановлении электронного декларирования публичных служащих.

Восстановление электронного декларирования публичных служащих ее автор считает "важной предпосылкой для выявления коррупционеров".

Автор обращения отмечает, что введение электронного декларирования стало одним из самых больших успехов антикоррупционных реформ в Украине. Благодаря этому антикоррупционные органы и общественность смогли выявить десятки служащих с незаконно приобретенным состоянием.

Решение приостановить декларирование автор и подписанты петиции считают необоснованным.

Возобновить обязательное электронное декларирование для публичных служащих в Украине призывают и общественные организации. Как сообщили в декабре 2022 года в Transparency International Украина, только треть всех чиновников подали декларации за 2021 год.

"Скорее всего, в следующем году количество поданных деклараций сократится еще больше, ведь если их представление превращается в "добровольное", то де-факто это означает демонтаж одной из ключевых антикоррупционных реформ", – подчеркивается в сообщении.