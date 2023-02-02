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Дело Халимона. НАПК обнаружило признаки незаконного обогащения нардепа, но закончить проверку во время войны не может

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НАПК начало полную проверку декларации Халимона за 2020 год за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ
НАПК начало полную проверку декларации Халимона за 2020 год за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ
Фото: Павел Халимон / Facebook

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении нардепа от "Слуги народа" Павла Халимона на 10 млн грн. Об этом агентство сообщило в ответе на запрос "Укринформа", опубликованном 1 февраля.

В НАПК рассказали, что сразу после публикации журналистского расследования, посвященного Халимону, начали мониторинг его образа жизни.

"По результатам мониторинга выявлены признаки коррупционного уголовного преступления, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном обогащении на сумму 10 млн грн",  говорится в сообщении.

НАПК выяснило, что у нардепа есть отношения супружеского характера (совместное проживание, ведение общего быта, наличие взаимных прав и обязанностей) с женщиной, которая приобрела особняк в центре столицы. Об этом свидетельствуют материалы журналистского расследования, данные из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, указывающих на то, что у пары есть общий сын, и другие материалы.

В то же время ее официальные доходы с 1998 года по 2022 год без учета налогов составили лишь немногим более 2 млн грн, а цена приобретенного особняка, указанная в официальном договоре, составила 10,3 млн грн. Кроме того, в 2021 году она приобрела еще 68 земельных участков общей стоимостью 1,8 млн. грн.

Средства, указанные в декларации Халимона за 2020 год, и его официальные доходы за период покупки  дома (2021–2022 годы) также не позволяют приобрести такой особняк. 

НАПК направило материалы в Офис генерального прокурора, в компетенции которого открытие уголовного производства и начало досудебного следствия в отношении нардепа. 

В то же время ведомство отметило, что полная проверка декларации за 2020 год Халимона начата 21 февраля 2022 года, но еще не завершена, так как во время военного положения по закону "проверки своевременности и полноты представления каких-либо отчетов или документов отчетного характера уполномоченными органами не осуществляются".

"Учитывая вышеизложенные обстоятельства, завершить проверку декларации за 2020 год, поданной Павлом Халимоном, невозможно", – подчеркнули в НАПК.

Контекст:

22 января было опубликовано расследование "Украинской правды". под названием "Слуга дома на печерском холме. Как заместитель руководителя фракции СН приобрел имение в центре Киева".  

Журналисты выяснили, что Халимон регулярно бывает в одном из особняков в престижном районе Киева Печерске. Его владелица Анастасия Котеленец тесно связана с депутатом, в частности, на ее имя помощник депутата оформляла покупку 45 участков земли в Черниговской области, утверждает УП. При этом дом в Киеве не указан в имущественной декларации Халимона.

Руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия 23 января заявил, что Халимон будет уволен с поста замглавы фракции политической силы в Верховной Раде. 

Халимон также занимает должность заместителя руководителя парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики и является главой Черниговской областной организации партии "Слуга народа".

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась к генпрокурору с просьбой открыть уголовное производство в отношении Халимона.

Теги: доходы, декларация, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, НАПК, имущество, декларирование, проверки, налоговая декларация, Павел Халимон, дом, нардеп
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