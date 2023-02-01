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Нардеп Волынец, которого разыскивало НАБУ, сообщил о госпитализации по пути из Женевы в Киев

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Волынец заявил, что на него давят "олигархат, криминалитет и силовые структуры по их заказу"
Волынец заявил, что на него давят "олигархат, криминалитет и силовые структуры по их заказу"
Фото: Михайло Волинець / Facebook

Народный депутат Украины от "Батьківщини", глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил 1 февраля в Facebook, что находится в больнице за границей Украины.

"Вынужден сообщить, что меня экстренно госпитализировали во время возвращения из служебной командировки на пути из Женевы в Киев. По предварительным выводам врачей, у меня обнаружили болезнь, которая, к сожалению, угрожает жизни", – написал он.

Нардеп отметил, что это связано с "длительным промедлением и игнорированием рекомендаций врачей".

"Ко всему этому длительное противостояние, когда на меня, моих коллег-профсоюзовцев, на фоне нашей борьбы с коррупцией, давит украинский и российский олигархат, криминалитет и силовые структуры по их заказу", – заявил Волынец.

Он выразил надежду "вскоре вернуться в Украину".

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/pfbid0dcMdTVNtZFLUwwhhiz49Yy8KCMZDsW9Nf8jvTeik59WDPbRM4gbVSqVsCsUafVH9l

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября 2022 года. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

24 ноября НАБУ объявило о розыске Волынца по подозрению во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на сумму почти 1,79 млн грн.

В тот же день Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.

28 ноября в НАБУ сообщили, что нашли нардепа.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, Женева, депутаты, Михаил Волынец, декларация, больница, НАБУ, болезнь, нардеп
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