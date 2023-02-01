Нардеп Волынец, которого разыскивало НАБУ, сообщил о госпитализации по пути из Женевы в Киев

Волынец заявил, что на него давят "олигархат, криминалитет и силовые структуры по их заказу" Фото: Михайло Волинець / Facebook

"Вынужден сообщить, что меня экстренно госпитализировали во время возвращения из служебной командировки на пути из Женевы в Киев. По предварительным выводам врачей, у меня обнаружили болезнь, которая, к сожалению, угрожает жизни", – написал он.

Нардеп отметил, что это связано с "длительным промедлением и игнорированием рекомендаций врачей".

"Ко всему этому длительное противостояние, когда на меня, моих коллег-профсоюзовцев, на фоне нашей борьбы с коррупцией, давит украинский и российский олигархат, криминалитет и силовые структуры по их заказу", – заявил Волынец.

Он выразил надежду "вскоре вернуться в Украину".

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура сообщили Волынцу о подозрении 17 ноября 2022 года. Прокуроры считают, что он не указал в декларации два автомобиля, которыми пользовался и которые принадлежат его близким родственникам, а также доход гражданской жены в сумме почти 95 тыс. грн.

24 ноября НАБУ объявило о розыске Волынца по подозрению во внесении недостоверных данных в электронную декларацию о доходах за 2020 год на сумму почти 1,79 млн грн.

В тот же день Волынец сообщил, что перенес операцию и находится в больнице в Киеве. Он отметил, что намерен встретиться с детективами НАБУ после выздоровления.

28 ноября в НАБУ сообщили, что нашли нардепа.