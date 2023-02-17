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ПОЛИТИКА

САП объявила нардепу о подозрении в недекларировании недвижимости в Киевской области и в РФ. По данным СМИ, речь идет о Королевской

Ранее Королевская подала заявление о сложении депутатских полномочий
Ранее Королевская подала заявление о сложении депутатских полномочий
Фото: Шустер online / Facebook

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура 17 февраля объявили о подозрении депутату Верховной Рады V, VI и VIII, IX созывов в умышленном внесении заведомо недостоверных сведений в электронную декларацию. Об этом сообщила пресс-служба САП в Telegram.

Действия политика кввлифицированы по  1 ст. 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостовеной информации).

"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в Московской области РФ стоимостью почти 1,8 млн грн", –говорится в сообщении.

В целом сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4,315 млн. грн., что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Имя нардепа в пресс-релизе не указано, но, по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталье Королевской.

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил ряд нардепов мандатов после поданных ими заявлений или прекращения их гражданства, в частности, избранных от ОПЗЖ.

23 января 2023 года СМИ сообщали, что Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Королевской, Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".

27 января вышло расследование "Украинской правды" "Батальон Дубай", в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort (ОАЭ). 17 октября 2022 года Королевскую с Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн.

29 января сооснователь ОПЗЖ нардеп Юрий Бойко заявил, что нардепы Королевская и Солод написали заявления о сложении депутатских мандатов.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: недвижимость, Наталья Королевская, НАБУ, подозрение, САП, электронное декларирование
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