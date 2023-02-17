САП объявила нардепу о подозрении в недекларировании недвижимости в Киевской области и в РФ. По данным СМИ, речь идет о Королевской

Действия политика кввлифицированы по 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса (декларирование недостовеной информации).

"Народный депутат в декларации за 2020 год не указал два земельных участка в Обуховском районе общей площадью 0,829 га и стоимостью более 2,5 млн грн, а также жилой дом и земельный участок, расположенные в Московской области РФ стоимостью почти 1,8 млн грн", –говорится в сообщении.

В целом сумма незадекларированных объектов недвижимого имущества составляет более 4,315 млн. грн., что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Имя нардепа в пресс-релизе не указано, но, по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о нардепе от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталье Королевской.