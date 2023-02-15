"Ожидаем других беглецов". Стефанчук опубликовал заявления Королевской и Солода о сложении мандата нардепа по "семейным обстоятельствам"

"Заявления о сложении полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Соответственно, и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины, – написал в комментарии к фото спикер парламента. – Ожидаем заявлений других беглецов".

Солод в заявлении указал причину решения о сложении мандата нардепа – "семейные обстоятельства", Королевская – "состояние здоровья и семейные обстоятельства".