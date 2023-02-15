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"Ожидаем других беглецов". Стефанчук опубликовал заявления Королевской и Солода о сложении мандата нардепа по "семейным обстоятельствам"

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Королевская сообщила о сложении полномочий нардепа, учитывая "состояние здоровья и семейные обстоятельства"
Королевская сообщила о сложении полномочий нардепа, учитывая "состояние здоровья и семейные обстоятельства"
Фото: Вадим Чуприна / wikipedia.org

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 15 февраля опубликовал в Facebook фото заявлений нардепов от запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода о сложении депутатских мандатов.

"Заявления о сложении полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Соответственно, и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины, – написал в комментарии к фото спикер парламента. – Ожидаем заявлений других беглецов".

Солод в заявлении указал причину решения о сложении мандата нардепа – "семейные обстоятельства", Королевская – "состояние здоровья и семейные обстоятельства".

https://www.facebook.com/stefanchuk.official/posts/pfbid02cHokURvXT62NJ37bvtvmZHqb8DNx2eTgqoWLSLmFe3ArhCR7qxZiS13s78Uv79zPl

Контекст:

19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

Парламент уже лишил мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима РабиновичаИльи КивыЮлии Левочкиной и Вадима Новинского.

23 января СМИ сообщали, что Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Королевской, Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".

27 января вышло расследование "Украинской правды" "Батальон Дубай", в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort. 17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн. По информации источников СМИ в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть".

29 января сооснователь ОПЗЖ нардеп Юрий Бойко заявил, что нардепы Королевская и ее муж Солод написали заявления о сложении депутатских мандатов.

Теги: Верховная Рада, Украина, здоровье, депутаты, Наталья Королевская, Юрий Солод, парламент, мандат, Руслан Стефанчук, муж, спикер, ОПЗЖ, нардеп
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