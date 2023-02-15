"Ожидаем других беглецов". Стефанчук опубликовал заявления Королевской и Солода о сложении мандата нардепа по "семейным обстоятельствам"

"Заявления о сложении полномочий народного депутата Украины в Верховную Раду поступили. Официально. Соответственно, и лишение мандатов произойдет законным способом, согласно Конституции Украины, – написал в комментарии к фото спикер парламента. – Ожидаем заявлений других беглецов".
Солод в заявлении указал причину решения о сложении мандата нардепа – "семейные обстоятельства", Королевская – "состояние здоровья и семейные обстоятельства".
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
Парламент уже лишил мандатов Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины. Кроме того, парламент забрал депутатские полномочия у Вадима Рабиновича, Ильи Кивы, Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.
23 января СМИ сообщали, что Зеленский в ближайшее время издаст указ о лишении украинского гражданства четырех нардепов от ОПЗЖ – Александра Пономарева, Королевской, Солода и Олега Волошина "на основании наличия у них российских паспортов".
27 января вышло расследование "Украинской правды" "Батальон Дубай", в котором, в частности, говорилось, что Королевская и Солод живут в элитных апартаментах в Address Beach Resort. 17 октября 2022 года Королевскую с мужем Юрием Солодом заметили в офисе крупнейшего застройщика Дубая Emaar. Как говорится в расследовании, они приобрели недвижимости на более чем $10 млн. По информации источников СМИ в украинской разведке, Королевская была среди тех, кому Виктор Медведчук предлагал остаться в Украине и ждать оккупации, чтобы "сразу перехватить власть".
29 января сооснователь ОПЗЖ нардеп Юрий Бойко заявил, что нардепы Королевская и ее муж Солод написали заявления о сложении депутатских мандатов.