Зеленский обсудил с Сунаком реализацию договоренностей, достигнутых во время визита в Лондон

"Обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время моего визита в Лондон. Ценю понимание Великобританией того, что скорость поставки военной помощи сегодня – успех Украины на поле боя. Вместе приближаем нашу общую победу!" – написал Зеленский и назвал Сунака настоящим другом Украины.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. В 2022 году Соединенное Королевство предоставило Украине военной помощи на £2,3 млрд, это больше, чем "любая другая страна, кроме США", сообщала пресс-служба британского правительства 30 декабря. Лондон обязался сохранить поддержку на таком же уровне в 2023-м, говорилось в релизе. В частности, Британия приняла решение о поставке в Украину танков Challenger 2 и самоходных артиллерийских установок AS90.

Зеленский совершил визит в Великобританию 8 февраля. Он выступил в британском парламенте, призвав союзников к созданию коалиции по предоставлению Украине боевых самолетов, и провел переговоры с премьер-министром. По итогу встречи достигнута договоренность об обучении украинских пилотов в Великобритании.